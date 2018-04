Cristiano Ronaldo, a por los 150 partidos en la UEFA Champions League

Google Plus

¿Quien le iba a decir a los aficionados madridistas que verían a este Cristiano a final de temporada? Muchos le daban por acabado. Pero él y Zidane sabían que la temporada era larga y que al sprint final iba a llegar como una moto. Y ahora toca darles la razón. El Real Madrid y Cristiano siguen siendo los más temidos de Europa. Y ahora, con la eliminación del Barça de Messi, el Madrid se sitúa como principal favorito. Sin embargo, la sorpresa de la Roma demuestra que el fútbol es un misterio y que a, veces, es mejor callar y que sorprendan.

Sin Messi en la competición, Cristiano tiene cada vez más cerca levantar su quinta Champions, su tercera de manera consecutiva y, un año más, elevarse a la cumbre del fútbol, con el preciado Balón de Oro, el cual sería su sexto y lideraría en solitario la clasificación de jugadores que han levantado este deseado trofeo individual. Casi nada para un jugador que en octubre había que vender.

Zidane ha sabido dosificarlo. Muestra de ello fue su sustitución en el derbi cuando el partido no estaba ganado. Entrenador y delantero pactaron jugar una hora, no más. Y es que el Real Madrid sabe que la temporada no pasa por la Liga, sino por la Champions. Es la única competición que el Madrid puede levantar a final de temporada y que evaluará el trabajo de 11 meses.

Y se sabe que para el Madrid y para Cristiano la Champions es la competición reina. A las 20:45h de este miércoles, si no hay sorpresa de última hora, el astro portugués jugará su partido número 150 en la UEFA Champions League, teniendo muy cerca a Xavi con 151 y a Casillas con 167. Además, en el partido de ida, el pichichi de la competición batió otro récord. El delantero del Real Madrid ha visto portería en sus últimos diez partidos de la Champions League, superando el registro cosechado por Ruud van Nistelrooy.

Asimismo, Cristiano lleva 14 dianas en Champions y el récord en una temporada completa es de 17, conseguidos en 2013/14 por el mismo Cristiano. Y camino lleva de superarlo y de superarse. Porque eso es lo que hace Cristiano temporada a temporada: superarse. El luso es vital para su equipo y en cada partido se le ve más rápido, más peligroso, más determinante y más goleador. El futuro del Madrid pasa por su acierto y es una presión que a él le agiganta.

Y no solo Cristiano puede llegar a los 150, también el Real Madrid. Si vence el equipo de Zidane, El Real Madrid llegaría a las 150 victorias en la UEFA Champions League, teniendo detrás al Barcelona (138), Bayern (128). Y el Bernabéu es el escenario ideal para seguir incrementando la distancia con los rivales. Por ello, el partido de vuelta de cuartos de final puede traer consigo varias camisetas conmemorativas con el '150', así como datos de los cuales, solo un equipo como el Real Madrid y solo un jugador como Cristiano Ronaldo pueden batir.