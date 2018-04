Análisis del Nàstic de Tarragona, próximo rival del equipo carbayón

Google Plus

El equipo catalán viaja a tierras asturianas con la intención de mantener la racha de resultados. Se sitúan en la decimocuarta posición a 12 puntos por encima del descenso. Tras un inicio de 2018 bastante mejorable el equipo grana parece que ha podido enderezar el rumbo, ha conseguido 3 victorias en los últimos 5 encuentros, ante algunos de los gallitos de la categoría como el Real Valladolid o Granada CF. Los catalanes llevan una estadística de resultados casi a la inversa que el equipo azul, mientras el Real Oviedo ha cosechado la mayor cantidad de sus puntos en su estadio los tarraconenses se han mostrado muy fiables a domicilio. El equipo grana es el tercer equipo con mejores estadísticas fuera de su estadio.

Las incorporaciones realizadas por el equipo catalán empiezan a aporta su granito de arena. Quiero destacar dos, el primero es el defensa Cesar Arzo se trata de un central de envergadura , con buen manejo de balón y bastante seguro en el juego aereo. El otro jugador que me gustaría pararme es el delantero catalán Álvaro Vázquez, el ex espanyolista no se le ha olvidado marcar goles, es un delantero de unas condiciones envidiables, con un gran golpeo y con un gran remate de cabeza. También quiero reconocer el gran nivel en el que se encuentra su portero titular Stole Dimitrievski, gran parte de la culpa de la última victoria de los tarraconenses la tiene el cancerbero macedonio.

El míster grana Nano Mesa parece haber dado con la tecla, por ello todo hace indicar que mantendrá el 4-2-3-1 que tan buen resultado le ha dado. La única baja confirmada es Xavi Molina que tendrá que cumplir un partido de sanción, su puesto podría ocuparlo el japonés Suzuki, salvo esta baja formará con su defensa habitual, con un medio de pasto formado con Fali y Tejera, mantendrá en el enganche a el asturiano Juan Muñiz, Jean Luc y Maikel Mesa en las bandas con Álvaro Vázquez en la punta de ataque.