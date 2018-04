Victor Gálvez: "Mauricio es un ilusionista que solo dice mentiras; el club es mío"

Como empieza a ser costumbre en la rutina del Real Murcia, el lío institucional continua otro día más activo. Victor Gálvez, el propietario de "Gálvez Brothers" y a quien Raúl Moro le vendió el 84% de las acciones de la entidad pimentonera, ha decidido abrir la boca y explicar la situación actual en los despachos del club pimentonero.

El empresario aseguró que "el Real Murcia es mío y no de Mauricio, que es un ilusionista" ya que "la semana pasada le di un cheque a Raúl Moro de 300.000 euros". La empresa inmobiliaria de Orihuela, desconocida hasta hace un mes por la mayoría de los murcianistas y cuyo potencial económico estaba en duda, ha asegurado que "nosotros tenemos un apoyo económico muy grande. Tenemos un proyecto deportivo muy interesante. El Murcia va a ser un equipo saneado y respetado tanto en España como en Europa". El, supuestamente, nuevo propietario grana ha hecho saber su deseo de ver Nueva Condomina lo más llena posible de aquí a final de temporada.

Respecto a la polémica reunión del pasado viernes con Mauricio García De la Vega en las oficinas del estadio, la cual acabó con presencia policial, ha dicho que "Mauricio me ofreció ser socios y le dije que no." El mejicano podría haberle pedido previamente una cantidad económica a Gálvez para que se marchase del club pero, según informa, "me pidió 1 millón de euros para irse. Cuando se lo dí el viernes lo rechazó porque también me pidió el 50% del proyecto inmobiliario, el cual es del Ayuntamiento." La reunión entre los dos hombres que se están peleando por la presidencia del Real Murcia fue tensa "yo por idiota lo dejé entrar al estadio. No quiero saber nada de él porque todo lo que cuenta es mentira".

Sobre sus planes en el club explicó que "queremos subir al Murcia a 2ºA y después subirlo a 1º División. Vamos a contratar a los mejores jugadores" asegurando que "no estoy aquí para hacerme la foto sino para hacer un proyecto bonito." Victor mostró su descontento con algunos empresarios murcianos debido a que "hay gente de Murcia que me está poniendo muchas trabas. Muchos se están aprovechando del Murcia".

El tema Hacienda, lugar donde pasa la viabilidad del club, también ha sido tratado por Victor Gálvez afirmando que "si administrativamente el club no está perfecto, da igual que ganes la Champions porque te van a bajar. Hay que pagar a Hacienda y si hay que pagarle 10 millones hay músculo para pagarlo. No es problema." También ha asegurado que ahora mismo la parcela institucional del club "es un desmadre" y que ha tenido que mandar a una empresa suya de fontanería para evitar que el club se quedase sin agua.

Este miércoles habrá junta de accionista. Una junta vital en la historia del Real Murcia que podría poner fin, de una vez por todas, a toda este circo formado hace un mes. De dicha junta podría salir Victor Gálvez como nuevo máximo accionista de la entidad y eso le permitiría "quitar a todos los consejeros que hay" ya que quiere "un Consejo nuevo sin nada del pasado".

Por último expuso sus proyectos los cuales se centran en una ciudad deportiva, cuya inscripción costará 5.000 euros; la creación de una sección femenina y una gran inversión en la cantera y en el equipo de baloncesto.

Sin duda alguna unas palabras que han caído con más coña que seriedad en el murcianismo, el cual sigue alucinando con las declaraciones del que podría ser su nuevo presidente en los próximos días. También es verdad que, pese a todos estos proyectos con los que el aficionado pimentonero ha soñado durante años y ahora parecen más cerca que nunca, siguen quedando en entre dicho por una persona que hasta el momento no para de poner dinero en el club.