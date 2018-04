Ocho estrellas protagonistas de los 14 tantos de España

Google Plus

El camino para convertirse en una de las elegidas para disputar la Copa del Mundo en Francia es un camino arduo y lleno de complicaciones. En ese camino se encuentran un total de 35 equipos que luchan por una plaza en el avión que los lleve a Francia. De todos esos equipos, España ha conseguido anotar un total de 14 tantos en la primera vuelta de la fase de clasificación; 14 tantos con ocho jugadoras como protagonistas, siendo Irene Paredes la ametralladora de España. Solo cuatro selecciones superan a la selección española en goles, y esas son Alemania, Bélgica, Suiza e Inglaterra.

Para Jorge Vilda, seleccionador de está goleadora selección, los partidos no solo deben ser ganados, sino que, además, cada partido debe servir para contribuir al desarrollo de cada jugadora y así prepararse para un campeonato tan competitivo como lo es una Copa del Mundo. En adición, Vilda trabaja tanto ofensiva, como defensivamente, por ello, la selección española solo ha encajado un gol en los cuatro partidos disputados.

Irene Paredes, reina entre las goleadoras

En el podio de máximo goleadoras con la selección, Irene Paredes se encuentra en el escalón de la primera posición. La jugadora del Paris Saint-Germain lidera la lista con un total de cuatro tantos en su cuenta personal. El primero de los cuatro sirvió para abrir la lata frente a Israel y el segundo fue para aumentar la distancia en el marcador frente a la misma a las israelitas, poniendo el 0-3 en el electrónico. El tercer tanto de Paredes llegaría frente Austria, que sirvió para poner tierra de por medio con las rivales. El último gol fue crucial, ya que sirvió para abrir la veda frente a Finlandia, una selección muy defensiva.

Irene Paredes despejando un balón (zimbio.com)

El top 3 lo cierran Jennifer Hermoso y Patri Guijarro, con tres y dos tantos respectivamente. La actual centrocampista del PSG acompañó a su compañera de equipo en la goleada contra Israel, anotando dos goles al equipo de oriente próximo. El tanto restante sirvió para romper la igualdad frente a Serbia, un partido donde España encajó su único gol en contra. El top tres lo finaliza Patri Guijarro, la centrocampista del FC Barcelona, con un total de dos goles. El primero llegó para conseguir la victoria frente a Serbia, quien había puesto grandes complicaciones a España, mientras que el segundo llegó frente a Austria para poner mayor distancia en el marcador, metiendo un tanto que le diese la tranquilidad a las soñadoras.

Las cinco herederas del gol

La selección española se caracteriza por una gran capacidad de juego en equipo, por lo que el éxito las soñadoras es un éxito de todo el equipo. No solo las que más anotan son las que más juego realizan, sino que también están aquellas que realizan el trabajo que no se ve, un trabajo tanto defensivo como ofensivo que no siempre acaba en gol.

La polivalente jugadora del FC Barcelona, Alexia Putellas, anotó un importantísimo gol frente Austria, ya que metió el primero, aumentando la moral de todo el equipo para que este realizase la goleada. La internacional Olga García consiguió tranquilizar a los seguidores de La Roja con un tanto frente a Finlandia que sentenció el partido. Virginia Torrecilla, Amanda Sampedro y Bárbara Latorre fueron artífices de las goleadas de España.

Ahora toca disputar los encuentros de la vuelta del periodo de clasificación para el Mundial de Francia. El primer partido de esta vuelta se disputará este 10 de abril, frente a la selección de Austria, la cual perdió en la ida por un resultado de 4-0. ¿Podrá España seguir con la racha goleadora y que sus rivales la teman? Y, además, ¿servirán esos goles para que España consiga su plaza para el Mundial? Solo queda esperar para ver cómo se desarrolla los partidos de vuelta y ver quién consigue la primera plaza.