El Valladolid destituye a Sampedro

Habrá nuevo inquilino en el banquillo de Pucela en la visita que el Domingo 15 de Abril hará el Real Sporting de Gijón al estadio José Zorrilla a las 16:00h. Y es que el R.Valladolid en la mañana del Martes 10 anunciaba la destitución del técnico gallego, que deja al equipo fuera de los puestos de playoff (en el puesto 11º a 3 puntos del 6º), con un bagaje bastante irregular, a pesar de contar entre sus filas con el máximo artillero de la categoría, J.Mata.

El Real Valladolid caía en la jornada 34 ante el Nastic y quizás esta derrota precipitó la salida de Luis César, si bien no es la peor racha que atraviesan los de Pucela si es un momento crucial de la temporada si logran meterse en los playoff y optar por intentar ascender a primera división, cosa que no sucede desde la temporada 2011/12, precisamente en playoff derrotando a Córdoba y Alcorcón respectivamente. Ya en la 2016/17 con el ex técnico del Sporting Paco Herrera tampoco lograron el objetivo. Analizamos algunas de las claves del cambio en el banquillo vallisoletano.

Todo parece indicar que el ambiente reinante entre Sampedro y la directiva no era bueno, en el seno del club llevaban molestos varias jornadas tras la filtración en algunos medios de su incorporación la próxima campaña al Deportivo de la Coruña había empañado la relación y que el propio Luis César buscaba la puerta de salida. Otra de las causas radica en la relación con sus jugadores, sobre todo canteranos que en muchos casos eran cuestionados y realzados sobre manera sus errores, tampoco se comprende la ausencia de autocrítica del ex entrenador del Valladolid a la hora de ponerse alguna tara en su trabajo. Si por estas razones aun no fueran suficientes se suma una más, el equipo encajaba muchos goles y Sampedro reiteraba que no era preocupante, incluso en algunos encuentros esa tendencia se atajó, pero en 3 partidos se volvía a las andadas y el Valladolid suma ya a día de hoy 46 goles en contra.

De momento no hay sustituto confirmado, lo que si queda claro es que la relación contractual está finiquitada y el banquillo del Valladolid espera nuevo técnico y será el Sporting quien lo ponga a prueba. ¿Se cumplirá el dicho: a entrenador nuevo victoria segura?, o bien se acerca más: a río revuelto ganancia de pescadores, el Domingo a la conclusión del partido lo sabremos.