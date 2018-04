Villarreal - Athletic Club: puntuaciones del Villarreal, jornada 31 de la Liga Santander

Google Plus

Tras la dura derrota del Villarreal en la Rosaleda, el partido contra el Athletic intentaría levantar la cabeza de los jugadores amarillos, pero no fue así. En un partido muy apagado de los chicos de Calleja, sin ideas, se enfrentaron ante los leones. El conjunto de Ziganda haría uno de los mejores partidos de la temporada, con jugadores que destacaron sobre el resto como Williams o Córdoba.

Criterios de evaluación: 0 - 4: Muy mal / 4: Mal / 5: Regular / 6: Bien / 7: Bastante bien / 8: Muy bien / 9: Fantástico / 10: Excelente / S.C: Sin clasificar.

Asenjo

9| Fue el mejor jugador del partido. El portero de Palencia seria providencial con sus paradas evitando que el Villarreal encajara más de 3 goles, que ya fueron inevitables. En los últimos partidos parece ser el jugador más en forma de la plantilla y en partidos como el del lunes lo demuestra aún más.

Rukavina

3| El lateral serbio, que toda la defensa del Villarreal, muy impreciso durante todo el partido. En el gol de Iñaki Williams, el serbio no reaccionaría ante el rechace que dejaría Asensio y que el delantero vasco aprovecharía.

Bonera

3| En uno de los peores partidos que se recuerda de la defensa de Calleja, el italiano no sería menos. Falta de colocación en varios puntos del partido provocó su sustitución por el canterano Pau Torres.

Alvaro

3| Al igual que su pareja de centrales, un partido muy gris para el central del conjunto amarillo. Sería expulsado en el minuto 89 con doble amarilla por aplaudir al árbitro al finalizar una jugada de ataque del conjunto vasco.

Jaume Costa

4| El lateral fue uno de los jugadores que más lo intento por su banda, pero no tuvo ninguna jugada clara. El Villarreal se quedaría con diez ya que el valenciano se marcharía lesionado teniendo incluso un conflicto con el doctor del Villarreal por intentar volver al campo.

Javi Fuego

4| El mediocentro defensivo del Villarreal prácticamente no intervino en el juego, muy errático a la hora de mover la bola. El jugador asturiano no contaría con facilidades a la hora de sacar el balón debido a un mediocentro que estuvo muy apagado durante el partido.

Trigueros

4| El mediocentro referencia del submarino amarillo no funcionó durante todo el partido. Además, volvía de las molestias que llevaba arrastrando en los anteriores partidos, siendo sustituido por Cheryshev en el minuto 61.

Rodrigo

6 | El ya internacional con España, fue el único que intento mejorar la circulación del balón del conjunto amarillo, además de ayudar en defensa. Rodrigo está siendo uno de los jugadores más regulares del Villarreal en esta temporada.

Pablo Fornals

S.C. | Dio el susto del partido. En el minuto 6 de partido caería desplomado al suelo tras sufrir un mareo, aunque pudo salir por su propio pie. El mediocentro ha reconocido que es la cuarta vez que sufre este tipo de mareos y pasará una serie de pruebas para evaluar cuál es la raíz del problema.

Ünal

3 | No fue su partido. El jugador turco estuvo desaparecido durante todo el partido, donde apenas tuvo participación en el juego de ataque del Villarreal.

Bacca

6 | Uno de los que se salvan del partido frente al Athletic. El colombia fue el único que crearía las ocasiones de gol en la portería de Kepa, y que conseguiría el gol en el minuto 67, tras aprovechar un error de la defensa vasca.

Soriano

5 | El mediocentro italiano saldría sustituyendo a Fornals en la primera parte. Tuvo una buena parte siendo muy participativo en el juego del submarino amarillo. En la segunda parte, al igual que todo el equipo, se iría deshinchando.

Pau Torres

4 | El canterano no pudo remediar la situación por la que pasaba la defensa del Villarreal, siendo de la misma manera afectado por el gris partido de esta.

Cheryshev

4 | El extremo ruso intentaría hacer de revulsivo en el partido, pero no sería así. Acabaría el partido de extremo izquierdo tras la lesión de Jaume Costa.

Javier Calleja (Entrenador)

3 | El entrenador madrileño no dio con la clave en el partido frente a los vascos. El equipo no rindió bien ni en ataque, ni en defensa siendo un completo desastre de partido. Calleja no supo reaccionar ante el juego del Athletic, por lo que le quedará levantar el ánimo de sus jugadores.