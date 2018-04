Sin goles no hay ascenso

Google Plus

Nadie se puede quejar la posición actual del Cádiz Club de Fútbol. Eso es inadmisible. Cuarto clasificado, el conjunto amarillo puede aspirar al ascenso por las dos formas posibles que hay instauradas en la competición: por la vía rápida subiendo directamente como primero o segundo; o bien mediante las eliminatorias de play-off. Antes de la llegada de Cervera en Segunda División "B", ningún aficionado al club gaditano habría imaginado la gran campaña que está realizando.

Sin embargo, hay un dato que llama bastante la atención y que perjudica bastante al presente del Cádiz. Si bien es cierto que los partidos que plantea Cervera son bastante cerrados y tácticos, no es difícil extrañarse por la falta de gol que persigue al equipo durante esta campaña. La ausencia de un goleador está lastrando mucho la potencia ofensiva de un conjunto que echa de menos a alguien que esté ahí siempre, para enchufarla.

Este año no existe "un Ortuño"

Sin ir más lejos, Alfredo Ortuño, a estas alturas de la temporada anterior había anotado 17 tantos. Esta campaña, la suma de las de Barral, Jona, Romera y Carrillo hacen un total de once goles. Un dato desolador para un equipo al que le cuesta hacer un gol de una manera asombrosa. Ninguno de los hombres gol del Cádiz ha tenido regularidad. Han sido jugadores intermitentes durante la temporada y ninguno se ha asentado como el delantero centro titular del equipo. Jona, fichado en invierno, aún no ha conseguido ver puerta y su relevancia está pasando al banquillo en las últimas jornadas.

La comparación con los equipos competidores es desoladora

Poner en común las estadísticas goleadoras de los equipos aspirantes al ascenso y las del Cádiz, es algo impactante. El conjunto de Álvaro Cervera ha anotado hasta el momento 35 tantos, y si lo comparamos con el resto de plantillas que pueden aspirar a la Liga Santander, el club amarillo es el equipo que menos goles ha marcado entre los once primeros clasificados. Lejos de los demoledores 55 tantos del Rayo Vallecano, los 53 del Valladolid o los 52 del Sporting.

Máximos goleadores de la Liga 1|2|3 Jugador Club Goles Jaime Mata Real Valladolid 26 Raúl de Tomás Rayo Vallecano 19 Sergi Guardiola Córdoba CF 17 Michael Santos Sporting Gijón 16 Borja Iglesias Real Zaragoza 16 Longo CD Tenerife 12

Estos son los seis máximos goleadores de Segunda División. Todos ellos, más Gonzalo Melero del Huesca, han anotado más goles que los cuatro delanteros del Cádiz juntos.

Sólo Álvaro se salva

Dentro de la tabla de goleadores del Cádiz, sólo Álvaro García se puede salvar de la quema. Quizás Salvi también. Los hombres bala del Cádiz han introducido el balón en la portería en doce ocasiones. Ocho para el primero y cuatro para el segundo. Entre los demás jugadores de la plantilla, ninguno se ha relevado como goleador. Álex, Garrido, Servando y Kecójevic han marcado dos goles cada uno. Con un tanto, están Perea y Moha.

Un problema para final de temporada

Cuando un club más lo necesita, en el Cádiz no aparece un goleador. Álvaro Cervera percibió que el equipo necesitaba un jugador gol en sus filas, pero la apuesta fue Jona, procedente de un Córdoba en descenso y con sólo tres goles como respaldo. La situación no cambió. El hondureño no ha hecho más que nerviar a la grada y ha pasado al banquillo en las últimas jornadas. Barral, a pesar de su afortunado gol en Vallecas, ha fallado ocasiones impropias de un delantero en esta categoría y mucho de menos tratándose de un jugador de su calibre.

Cervera debe encontrar el delantero propicio para aumentar la productividad ofensiva del grupo de cara al tramo final de temporada, donde el Cádiz se juega nada más y nada menos que un ascenso.