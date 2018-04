Iniesta: "Teníamos mucha ilusión y hemos fallado otra vez"

El martes por la noche se produjo una debacle en Roma, cuando el FC Barcelona cayó por 3 a 0 y dejó que les remontaran el 4 a 1 cosechado en la ida, quedando así eliminados de la UEFA Champions League en los cuartos de final.

Un Andrés Iniesta abatido compareció ante los medios para hablar sobre lo ocurrido. Sin lugar a dudas, esto es un golpe durísimo para toda la parroquia azulgrana, que ve cómo se les escapa una nueva oportunidad de ganar la orejuda. "Estamos realmente mal. Es duro para todos, para el club, los jugadores y los aficionados. Teníamos mucha ilusión en esta competición y hemos fallado otra vez", declaró.

Di Francesco planteó el encuentro de forma muy valiente, presionando muy arriba y evitando que los azulgranas salieran con la pelota jugada de forma fluida y se acabaron bloqueando. "No nos supimos adaptar al tipo de partido que era y nos han superado. Al final, la Champions penaliza mucho. Nos hemos visto superados en la primera parte. Por intentar sacar el balón jugado se cometen riesgos, y teníamos que haber hecho otro tipo de partido aunque no nos guste. En la segunda parte lo intentamos pero no pudo ser", comentó Iniesta.

Posiblemente, antes de este encuentro de vuelta, la mayoría de aficionados azulgranas daban por hecho el pase a semifinales del Barça y, guiándose por el resultado, no había razón alguna para pensar lo contrario. Sin embargo, en el fútbol puede pasar cualquier cosa, como ya bien sabrán los futbolistas azulgranas tras remontar un 4-0 en contra ante el PSG. En la Champions no hay nada seguro. "En el fútbol, aunque parezca inexplicable, puede suceder estas cosas cuando no haces las cosas bien. Y estas cosas pueden pasar en este tipo de torneos. Ha sido más un problema nuestro que suyo. Ellos no tenían nada que perder", dijo el capitán.

Tras esta cruel y dura eliminación, los azulgrana estarán, de bien seguro, de capa caída y muy dolidos, pero deben levantarse y luchar por los dos títulos que aún pueden ganar. "No es un día para dar mensajes. Es difícil levantarse después de lo de hoy, pero no queda otra. El sábado hay otro partido y tendremos que dar el máximo para intentar conseguir los dos títulos que nos quedan", comentó.

¿El último partido de Champions de Iniesta?

El rol de Iniesta con Valverde está siendo importantísimo y, debido a esto, la posibilidad de que el de Fuentealbilla continuará en la Ciudad Condal era bastante alta. Sin embargo, tras esta eliminación han vuelto a saltar las alarmas y el capitán no ha negado que este sea o no su último encuentro en competición europea con el conjunto azulgrana. “Es una de las posibilidades de que éste haya sido mi último partido con el Barça en la Champions y eso duele más”, dijo.