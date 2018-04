Portu: "cuando el club me ofreció renovar, no me lo pensé"

Cristian Portu es actualmente uno de los baluartes del Girona FC. El mediapunta firmó fue clave en el ascenso y en la presente campaña está siendo una de las revelaciones del equipo y de la propia Liga Santander. Autor de 11 goles y 5 asistencias en 31 partidos le convierten en un caramelo de mercado. Con la ampliación de contrato firma hasta el 30 de junio de 2022 de manera.

El rumor de Portu ha ido sonando muy a menudo aunque el propio jugador ha comentado que no ha escuchado ofertas ya que su máxima preocupación es dar el máximo en la presente temporada. Además ha mostrado su fuerte vinculación: "Cuando el club me planteó renovar, no me lo pensé. Estoy muy contento aquí". Al ser preguntado por el próximo rival en liga, el Betis, Portu ha argumentado: "Tenemos muchas ganas de que llegue el partido contra el Betis para demostrar que el 5-0 (Real Sociedad) fue un accidente". También ha manifestado la ambición de luchar por las plazas europeas y ha mostrado el deseo de que Pablo Machín continúe vinculado en el club.

El director deportivo del Girona, Quique Cárcel también ha estado presente con la prensa. En primer lugar se ha mostrado tremendamente orgulloso de poder contar con Portu en las próximas temporadas ya que está encantado con él. Sobre el jugador: "lo conozco desde estaba en el Valencia Mestalla y la evolución futbolística de Portu es increíble, se nota que quiere crecer". Haciendo referencia a los rumores de la posible salida, Quique Cárcel ha alegado que no han recibido ninguna propuesta. Finalmente ha sido preguntado por el futuro del entrenador Pablo Machín. Ha dejado clara su intención de continuar con el técnico soriano: "Queremos continuar con Pablo. Hay dos partes, la nuestra está clarísima, estamos en negociaciones...".