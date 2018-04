Víctor Díaz: "Cuando los resultados no se dan hay cosas que mejorar"

Google Plus

El Granada CF se enfrentará en la próxima jornada al Sevilla Atlético, un partido decisivo, según ha definido el lateral del conjunto granadino Víctor Díaz, que este miércoles ha pasado por rueda de prensa. En los últimos encuentros, el Granada CF ha dado una imagen desmejorada de su juego, agravándose quizá por el 'ajetreo' que supone cambiar de entrenador para una plantilla. Aunque sí que es cierto que esto venía de mucho antes. Para repasar la actualidad y hablar sobre el partido de esta jornada próxima, el defensa Víctor Díaz ha comparecido ante la prensa tras el entrenamiento de este miércoles.

Sobre el estado anímico del Granada, Víctor Díaz ha comentado que es "una época de cambio" y que van "cogiendo los conceptos del míster" y para eso "siempre se tarda un poco". "Viene con mucha ilusión, que siempre es bueno. El ánimo del equipo es bueno, quedan muchos puntos y esto cambia mucho de una semana a otra, lo que ahora es negro se vuelve blanco si se enlazan buenos resultados", ha comentado Víctor Díaz.

Tras los resultados es obvio que algo no va bien y ante la pregunta de qué aspectos se pueden mejorar, Díaz ha recalcado lo siguiente: "Cuando los resultados no se dan hay cosas que mejorar, no hay que centrarse en una línea, es algo global. Conseguir todos los conceptos que pide el míster y afianzarlos".

Sobre el próximo partido contra el Sevilla Atlético, Díaz ha comentado que "es un partido decisivo". "Estos últimos partidos no hemos sumado los puntos que necesitábamos, así que tenemos que centrarnos en eso, en que sea un punto de inflexión. En esta categoría, a dos semanas vista, esto cambia muchísimo", ha dicho el lateral.

En la primera vuelta el Granada CF fue derrotado por el conjunto sevillano, ¿ve Díaz esto como un condicionante? El lateral ha explicado que ese partido le cogió "por sorpresa". "Ha cambiado mucho de aquel que vino, sabemos que los filiales a estas alturas son muy complicados. Da igual la situación en la que esté, sabemos de nuestra capacidad y tenemos que estar por encima de todo. Nos va la vida en ello".

"A priori sorprende, esperábamos estar más arriba"

Víctor Díaz ha comentado también sentirse "sorprendido" por la posición que el equipo ocupa a día de hoy en la tabla clasificatoria, pues no entraba en las expectativas encontrarse así a estas alturas de la temporada: "A priori sorprende, esperábamos estar más arriba. Esta categoría es muy complicada, el Sporting estaba hace unas semana abajo y ha reaccionado. No recuerdo tantos equipos peleando por el ascenso hace mucho tiempo", ha dicho.

Sobre su regreso a Sevilla, Díaz ha dicho que siempre "es bonito volver". "Le debo mucho al club, pero eso ha quedado atrás, cuerpo y mente en el Granada. Sabemos lo que nos jugamos. No podemos dejar, con todos los respetos, que unos niños vengan a quitarnos lo que tenemos nosotros en mente, que es mucho más bonito".

"Siempre le pediremos a la afición que nos ayude porque esto es muy largo y les necesitamos"

Víctor Díaz, como jugador, dice no tener nada que reprochar a la afición del Granada CF, a la que ha mandado un mensaje: "No le podemos pedir nada, no le hemos dado todo lo que esperaban, esperamos que con nuestro trabajo consigamos reengancharlos. Siempre le pediremos que nos ayuden porque esto es muy largo y les necesitamos".

Cuestionado, por último, por los errores decisivos que han costado puntos al Granada CF, el lateral ha dicho que "todos los goles son errores". "Cada semana le puede pasar a cualquier, son errores que normalmente no pasan pero son compañeros y hay que animarlos porque otras veces nos salvan", ha añadido.