Juntos en la lucha

En el deporte, como en la vida, se atraviesan momentos buenos y malos. Es en estos últimos cuando uno necesita especialmente el calor de los suyos, sentirse arropado por su entorno para superar las adversidades. En el fútbol, ese entorno que está ahí para apoyar a su equipo es la afición, la hinchada que profesa amor por unos colores y los defiende a capa y espada. En las malas es donde se demuestra la grandeza de la masa social de un club y la del Granada Club de Fútbol ha decidido que es su momento.

Movimiento de unión

El conjunto rojiblanco ha llegado al tramo final de temporada en un bache de juego y de resultados. Una sola victoria en los últimos seis encuentros ha propiciado que los rojiblancos pasen de pelear por el ascenso directo a salir de los puestos de play-off, con cambio de entrenador por medio. El objetivo nazarí, que no es otro que el de regresar a Primera División, se ha complicado y la afición ha decidido tomar cartas en el asunto.

El grupo 'La Horizontal', colectivo radicado en la grada de animación del Nuevo Los Cármenes, ha lanzado una campaña a través de redes sociales para promover la unidad del granadinismo en este final de curso y ayudar al equipo a conseguir el ansiado ascenso. Bajo el hastag #JuntosEnLaLucha, piden la unión de todos los rojiblancos para remar en la misma dirección y fomentan recuperar acciones de ánimo a los jugadores cómo los recibimientos previos a los encuentros o los tifos para dar color al graderío del Coliseo del Zaidín.

La iniciativa ha sido bien recibida por toda la masa social del Granada (Asociación de Peñas G19, colectivos independientes como 'You'll Never Drink Alone' y aficionados en particular) que a través de redes sociales están lanzando sus mensajes de apoyo al club de cara al trascendental duelo del domingo ante el Sevilla Atlético. Al mismo se espera que asistan más de 300 granadinistas entre peñistas, abonados y seguidores rojiblancos que se desplacen a la ciudad hispalense.

Como ya ocurriese en los ascensos y en las posteriores salvaciones en la élite, la hinchada del Granada está demostrando estar a la altura que supone el reto marcado. El club nazarí nunca caminará solo.