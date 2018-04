Cuando Gazzaniga hizo un "Arconada"

Este domingo el Estadio de Vallecas será el escenario de una auténtica final en la lucha del ascenso a Primera División. El equipo franjirrojo recibe al Real Zaragoza a partir de las 18:00 después de la victoria de los maños en La Romareda por tres goles a dos, pese a dominar aquel partido de principio a fin. Pero sin duda alguna si hablamos de los recientes enfrentamientos entre ambos equipos, Paulo Gazzaniga es el verdadero y triste protagonista para los intereses rayistas. Su autogol el 18 de diciembre de 2016 aún perdura en la memoria de la parroquia vallecana.

Corría la jornada 19 de la temporada pasada cuando el Zaragoza llegó en la undécima posición de la tabla, tres puestos por delante de los vallecanos. Después de ese partido, el equipo aragonés ascendió a la octava posición y el Rayo bajó a la 16ª. Aquel partido fue uno de los últimos que entrenó Rubén Baraja, el hoy entrenador del Sporting de Gijón, favorito al ascenso junto a los franjirrojos. A pesar de la victoria por 1-2, el Zaragoza completó una mala segunda vuelta y acabó en la 16ª posición, mientras que Míchel reflotó a los suyos y acabó en el duodécimo puesto.

Después de una primera parte sin apenas ocasiones, la segunda parte tuvo de todo. En el minuto 73 Álex Moreno cortó una importante jugada del Zaragoza y cedió para su portero. El argentino Gazzaniga, cedido la temporada pasada por el Southampton inglés, no fue capaz de despejar el balón -que venía botando- y el esférico siguió su natural curso hacia el fondo de la red. Once minutos después Ángel (hoy en las filas del Getafe) transformó una pena máxima que el Rayo no fue capaz de remontar. Otro penalti , esta vez de Javi Guerra, fue la última jugada del encuentro y el 1-2 no se movió del luminoso.