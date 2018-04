Alberto García: "El Rayo es un escudo, pero el espíritu es lo que representa"

Alberto García, a pesar de llevar un único año en el Rayo Vallecano y estar cedido por parte del Getafe, es uno de los grandes emblemas del conjunto de la franja. Su unión con la afición y ser uno de los capitanes del equipo, junto a la seguridad que aporta al equipo, le convierten en un pilar fundamental bajo palos. Unión Rayo ha publicado la segunda parte de la entrevista que le realizaron, donde el guardameta expresa, sin ningún tipo de titubeo, sus sentimientos por el Rayo.

​Sensaciones de Alberto García

Todo comenzó en pleno verano, cuando se gestó su cesión al conjunto de Vallecas. Así narra Alberto la decisión: "Si tengo que ser sincero, mi familia tuvo que ver mucho de venir al Rayo. Mi familia y yo nos hemos basado mucho en las corazonadas. Habíamos tenido un problema personal este verano, el Rayo Vallecano representaba ese problema personal, la manera de jugar, lo que me transmitía el club, el ver que jugadores importantes consideraban el volver, una vez como visitante mi familia vino a Vallecas…". El catalán recaló en el club de la franja, sobre todo, por su familia.

Pero además, el Rayo le ofrecía sentirse futbolista, al igual que otros clubes por los que ha pasado a lo largo de su carrera: "No solo me considero futbolista, sino también estudiante. He tenido suerte de estar en clubes que te hacen sentir futbolista. El poder sentirte futbolista no es solo jugar bien o no; sino poder ayudar a otra gente. El día que me retire no podré ser tan impactante cuando me dejen de ver en la portería. Mi llama se apagará. Siendo jugador tengo esa posibilidad. El Rayo me da esa posibilidad. Representar a grandes entidades te acerca a vivir esa experiencia", afirmó Alberto.

Precisamente la gran importancia del arquero preocupa a la parroquia de Vallecas, que desearía seguir teniéndole bajo palos. Alberto ha querido ser claro respecto a su situación contractual: "Todo pasa por el trabajo del día a día. ¿Hablar de mi futuro? Creo que se ha hablado mucho de cómo está contractualmente mi situación; pero creo que los contratos están y al siguiente día dejan de estar. Quiero estar en una institución en la que no solo me encuentre bien jugando y me pueda dar un aporte para seguir creciendo como profesional; sino que también mi trabajo sea identificado con lo que el club siente y piensa". Además, el guardameta no tiene más que palabras de asombro para la afición de Vallecas, algo que podría sumar en su continuidad: "Me ha enseñado que el pensamiento de una afición y lo que vive la gente en la calle es muy bonito llevarlo al campo de fútbol. El Rayo es un escudo, pero el espíritu es lo que representa y a quién representa". Siempre hablando desde el cariño respecto al papel de los aficionados en el club.

Alberto García deteniendo un balón ante Zozulya | Fotografía: La Liga

Uno de los capitanes de la franja, hecho que para él "es un honor y a la vez una responsabilidad que te produce un desgaste", ha valorado también el rendimiento que ha ofrecido sobre el Estadio de Vallecas durante esta temporada: "El portero del Rayo tiene una exigencia muy alta con el juego del pie, en transiciones ofensivas y defensivas. Pero yo he pagado el precio que están pagando todos mis compañeros, que es adaptarme a una manera de jugar que es muy peculiar y que muy pocos equipos hacen. Estoy dentro de esa evolución positiva".