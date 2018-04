Segunda sesión semanal para preparar el partido contra el Zaragoza

Google Plus

El equipo volvió a los entrenamientos ayer después de ganar por la mínima la jornada pasada contra el Albacete lejos de Vallecas. Este domingo recibirán al Zaragoza donde se podrá ver un partido muy igualado.

Este miércoles han entrenado a las 10:30 horas a puerta abierta en la Ciudad Deportiva, donde se ha podido ver aficionados en la sesión. La plantilla ha realizado activación, ejercicios de finalización, trabajo de posesión-presión en espacio reducido más transferencia de conceptos tácticos a medio campo.

Como novedad en esta sesión se ha podido ver a dos canteranos que no es la primera vez que van a entrenar con el primer equipo, estamos hablando de Raúl Hernández y Sergio Moreno. El primero jugador juega en el Rayo B, y el otro delantero juvenil. Un jugador de la primera plantilla, Majeed, no se entrenó con sus compañeros ni miércoles ni martes. El club por su parte no ha comunicado nadas en sus respectivas informaciones diarias.

Volverán a entrenarse el jueves a las 10:30 horas en Vallecas a la Ciudad Deportiva y esa vez, el técnico rayista ha optado que sea a puerta cerrada la sesión. El viernes, será la penúltima sesión semanal previa a la jornada. Será a las 10:30 horas en el mismo escenario a puerta abierta. Y para terminar la semana, el sábado harán la última sesión a puerta abierta a la misma hora y en el mismo escenario.

Después de entrenar Míchel dará la rueda de prensa previa al partido y poco después la lista de convocados para el domingo.

El partido que se podrá ver en Vallecas el domingo a las 18:00 horas no será un duelo fácil para ninguno de los dos equipos, ya que será entre el segundo clasificado en la Liga contra el quinto. Los dos irán a por la victoria para seguir con la racha después de ganar en la última jornada. Y poder seguir los dos en la zona de arriba de la clasificación. Se podrá ver el próximo domingo un gran partido con un buen ambiente. Los dos equipos seguirán luchando para subir a Primera División.