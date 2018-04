Árbitro del Real Madrid - Juventus

Google Plus

Será la primera vez que dirija al Real Madrid en esta competición, y lo cierto es que no puede haber un mejor escenario que la vuelta de unos cuartos de final de la Copa de Europa en el Santiago Bernabéu. Y será la segunda vez en esta temporada que lo haga con la Juventus, ya que también arbitró el encuentro frente al Sporting de Portugal de la fase de grupos que se saldó con un 2-1 a favor de los italianos. Aunque la verdad es que se espera que esto sea todo lo que se hable del colegiado, porque significará que no ha habido ninguna decisión polémica, ya que sería una lástima que en un partido de tal magnitud, en la mejor competición de fútbol en cuanto a clubes, se acabe hablando de polémicas ajenas al juego.

Es la segunda temporada del colegiado en la élite del fútbol europeo, sólo ha arbitrado seis encuentros en la Champions League, tres en la competición del año pasado y tres en esta, todos ellos en la fase de grupos, por lo que el de hoy será el más importante hasta el momento de su carrera. En 2010 llegó a la máxima categoría del fútbol inglés (la Premier League) y dos años después fue catalogado cómo árbitro FIFA, sin embargo no ha sido hasta 2018 cuando ha ascendido hasta el grupo "Élite" de la UEFA.

El resultado de la ida hace pensar que no debe de haber muchos sobresaltos, pero por mucho que parezca un tópico, en el fútbol puede pasar de todo, por eso el Real Madrid no se debe confiar y debe de salir mañana a no especular con el marcador, porque cualquier relajación se paga y más en la Copa de Europa, en donde cualquier equipo te puede dejar fuera, porque como su mismo nombre indica son todos equipos “campeones”.

En el Real Madrid hay varias dudas, la primera es si Zidane apostará por Vallejo, que viene con molestias y es el único central disponible para sustituir al sancionado Ramos o si en su lugar jugarán Casemiro o Llorente, que ya lo han hecho en alguna ocasión. La siguiente es saber si el técnico francés le dará la oportunidad a Bale o seguirá apostando por Isco y un más control del centro del campo, que es lo que suele venir haciendo en las grandes citas. El que seguro que va a estar es Cristiano Ronaldo, el luso quiere seguir batiendo récords y ansia marcar mañana para seguir marcando en todos los partidos de esta competición.