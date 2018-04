Cristiano Ronaldo: "Es penalti, no entiendo por qué se quejan"

No podía ser otro. No podía ser otro el que le diera la clasificación al Madrid en unos instantes agónicos en los que el club blanco se veía en una prórroga que favorecía más a la Juventus (por la regla de los goles en campo contrario) que al conjunto merengue. Cristiano Ronaldo convirtió un polémico penalti pitado en el minuto 92 de partido y ejecutado en el 98, haciendo añicos la remontada heroica que los italianos estaban llevando a cabo.

"No hay duda, es penalti"

La primera pregunta que iba a afrontar Ronaldo ante los micrófonos en el post partido era más que obvia. ¿Era penalti? La respuesta del portugués no dejó lugar a dudas: “Es penalti. No entiendo por qué están protestando. Le da por detrás, si no le daba, (Lucas) hacía gol. El fútbol es así”. Acto seguido, no perdió tiempo en mostrar su enfado por las numerosas entradas que, según Ronaldo, Benatia cometió durante todo el encuentro.

Para poner algo de respuesta al por qué de esa remontada de la Juventus, Cristiano Ronaldo afirmaba lo siguiente: “Que sirva de lección, que en el fútbol nada está regalado. Hay que pelear hasta el final. Hoy el Real Madrid podía haber marcado más goles, pero Buffon y ellos han estado muy bien. Somos justos vencedores”.

Al ser preguntado por sus pensamientos y por los segundos previos al lanzamiento, el portugués declaró que supo relajarse y controlar la situación: “Sí que se me hicieron eternos. Sabía que era un penalti decisivo e intenté tranquilizarme. Gracias a Dios marqué y pasamos”. La clasificación del Real Madrid concluía todas sus frases, como no podía ser de otra manera.

Cristiano Ronaldo celebrando la clasificación del Real Madrid. Foto: Daniel Nieto - VAVEL

Haciendo un poco de autocrítica, Ronaldo repetía: “En el fútbol todo puede pasar. Lo de hoy debe servir de aprendizaje para próximos partidos”. Está claro que, aún con el pase a semifinales, los blancos no dieron una buena imagen y permitieron que la Juventus se viniera arriba tal vez demasiado pronto.

Para acabar, el portugués no quiso pensar en la final y aclaró que “el próximo objetivo es la semifinal”. Ya se sabrá, en el sorteo del viernes, cuál será la próxima piedra en el camino del Madrid hacia su decimotercera Copa de Europa.