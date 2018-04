Guitián y la "cláusula del miedo"

Google Plus

El próximo estadio que visitará el Sporting de Gijón será el José Zorrilla, el templo del Valladolid, y alguien que conoce bien ese tapete es Alberto Guitián, que jugó en él hasta el pasado mercado invernal, fecha en la que fue cedido por el conjunto pucelano al asturiano. Una vuelta a casa por Navidad en toda regla.

Pero puede que no lo pise como jugador sportinguista, ya que en el acuerdo para la cesión del jugador cántabro se incluía una cláusula conocida como 'la cláusula del miedo', en la que el conjunto asturiano tendría que abonar un total de 50.000 euros para que el '23' rojiblanco pudiese estar presente en el césped del club vallisoletano.

Este tipo de cláusulas suele ser bastante común entre equipos que se consideran rivales directos y que luchan por un mismo objetivo, la cuestión es si el Sporting pagará ese dinero para que Guitián pueda jugar o por el contrario, buscará alternativas en el once inicial.

De lo que no cabe duda es que desde su vuelta a Gijón se ha convertido en una pieza clave en el once titular gracias a su buen hacer y a sus grandes actuaciones en la zaga, aunque también hay otros jugadores disponibles en su posición que han demostrado su valía y que harían que el conjunto dirigido por Rubén Baraja no tuviese que desembolsar esos 50.000 euros.

Tal y como ha reconocido el propio Gutián, todo parece indicar que el Sporting no esta dispuesto a abonar tal cantidad de dinero por un solo partido. Sin embargo, el fútbol, como la vida, puede dar muchas vueltas, por lo que habrá que esperar y ser prudentes antes de dar por hecho nada. Lo único que está claro es que el encuentro del próximo domingo será vital para las aspiraciones del club.