Valerón: "El equipo necesita todo el apoyo de nuestra afición"

El trofeo de la Liga Santander llega a Gran Canaria en su tour por España y el padrino del acto en la isla fue el capitán de honor de la Unión Deportiva, Juan Carlos Valerón. Por supuesto los medios aprovecharon la ocasión para preguntar al Mago de Arguineguín sobre el estado actual del equipo a lo que respondió diciendo que "la Unión Deportiva Palmas tiene que volver a ser un equipo de Primera y luchar por este trofeo, así que van a pelear hasta el último momento para no perder la categoría".

El Flaco, buen conocedor del mundo del fútbol sabe que cualquier cosa puede pasar, por eso dentro de lo complicado de la situación del equipo aun se muestra optimista pues: "Otros años se han visto situaciones parecidas, de conjuntos que han conseguido darle la vuelta, y confiemos en que esta vez se pueda repetir". Además afirma que para lograr este auténtico milagro "el equipo necesita todo el apoyo de nuestra afición y toda nuestra gente, y mientras haya vida y esperanza va a seguir luchando hasta el final". Aun así, pase lo que pase, al final "una valoración de lo que ha pasado".

No solamente Las Palmas está peleando por no descender sino que el Deportivo de la Coruña también y conociendo la historia de Valerón con este club preguntarle por el Depor era casi obligatorio, sin embargo Valerón lo tiene claro, "lo que más me preocupa ahora es el equipo de mi tierra, donde estoy y donde trabajo, pero al Deportivo también le tengo un gran cariño y veo con preocupación que también está ahí abajo. Esperemos que les vaya bien a los dos, sabiendo que va a ser difícil que ambos puedan salvarse".

Mirando al futuro, desde que anunciase su retirada el deseo de la afición, del club y del propio exjugador es que en algún momento Valerón se siente en el banquillo de la Unión Deportiva. Si finalmente se confirmara el descenso muchas son las voces que colocaban a Valerón en el banquillo la próxima temporada aunque él piensa que "estoy empezando a formarme, a aprender, y no creo que estemos en ese momento ahora mismo", así que parece que tocará esperar para ver al Flaco en el banquillo.

El trofeo de la Liga Santander y el trofeo MVP permanecerán en la capital grancanaria hasta el próximo viernes y todo aquel que lo desee podrá acercarse a verlos en la sede del Banco Santander en la calle León y Castillo, y además entrar en el sorteo de varios productos oficiales.