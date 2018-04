SD Huesca - Albacete Balompié: puntuaciones del Albacete Balompié, jornada 33 de la Liga 1|2|3

Partido intenso el que se ha vivido este jueves en el Estadio El Alcoraz. El Albacete Balompié ha visitado al SD Huesca. Aún estaba en la mente de todos lo ocurrido con Pelayo Novo, lo que ha provocado que el partido fuera más emotivo. Ha sido un partido intenso. Aunque no se hayan visto goles, no han sido pocas las ocasiones que han tenido ambos equipos. Un reparto de puntos que no beneficia al Huesca, que se descuelga de los dos primeros puestos y aún no consigue ganar.

(0-3: Muy mal / 4: Mal / 5: Regular / 6: Bien / 7: Bastante bien / 8: Muy bien / 9: Fantástico / 10: Excelente / S.C. : Sin calificar)

Enrique Martín

4| Esta vez el técnico no ha estado acertado. Los cambios que realizó fueron tardíos y no ayudaron a revolucionar el partido. Sustituyó al delantero Zozulia por Aridane en el minuto 70, en el 77 a Bela por Acuña y en el minuto 82 a Dani Rodríguez por Arroyo. Este último cambio, claramente en un intento de mantener el resultado, acabó privando al Albacete Balompié del mejor centrocampista del equipo.

Tomeu Nadal

8| Partido espectacular el del portero balear. Fueron varias las intervenciones que impidieron el gol rival. Las oportunidades fueron claras, pero aun así, el guardameta consiguió desbaratar las ocasiones. También ocupó un gran rol en ataque, sacando desde abajo balones que legaban rápidamente a los delanteros y pillaban por sorpresa a la defensa del Huesca.

Morillas

3| El lateral izquierdo del Albacete Balompié ha tenido una actuación de un nivel bastante malo.

Gaffoor

4| El central del Albacete Balompié no ha demostrado lo que puede llegar a ser, la defensa en general ha tenido un nivel ínfimo en este partido.

Chus Herrero

3| Ha sido el central con peor rendimiento del equipo en este partido. Lejos de sus actuaciones donde consigue cortar todo ataque rival.

Gorosito

4| Tal vez el mejor defensa central del equipo, ha tenido algunas jugadas acertadas, aunque el ataque rival ha conseguido zafarse de él fácilmente.

Cifuentes

6| El defensa del Albacete que mayor nivel ha demostrado en el partido. Ha sido una gran ayuda en ataque, su banda ha servido como conexión con la parte de arriba. A pesar de que llegaba para suplir a Arroyo, ha conseguido dar lo mejor de sí.

Dani Rodríguez

7| El centrocampista del Albacete Balompié ha sido la piedra angular del equipo. Hilo conductor de todas las jugadas que iban al ataque, también ha sido pieza clave en defensa. Sigue demostrando partido a partido que es uno de los mejores en el centro del campo manchego. Se ha animado a disparar varios balones y, como ha demostrado a lo largo de la temporada, hace ver que es un peligro en el área rival.

Jon Erice

5| Ha demostrado un buen juego, aunque puede dar más de sí.

César de la Hoz

6| El jugador está empezando a demostrar que es de gran ayuda en la parte central del campo.

Bela

7| El delantero está volviendo a coger el ritmo que le caracterizaba en la primera vuelta. Ha tenido un gran primera parte donde ha sido la pareja ideal para Zozulia. En el segundo tiempo ha bajado el nivel, y no ha sabido compenetrarse tan bien con Aridane.

Zozulia

7| El ucraniano volvía a la titularidad después de un tiempo de baja por las lesiones. Con su gran garra y lucha ha conseguido varios balones. Ha sabido jugar bien con Bela y han hecho una gran pareja en el ataque del equipo.

Aridane

6| Vuelta a la suplencia del canario. El delantero ha salido con fuerza y ha jugado los balones, bajando para recibirlos y llevarlos arriba montando el ataque. Ha salido en el peor momento del partido para su posición, cuando el equipo estaba ya encerrado abajo.

Acuña

S.C.| Ha entrado al terreno de juego sustituyendo a Bela.

Carlos Delgado

S.C.| El central ha entrado sustituyendo a Dani Rodríguez en los últimos compases del encuentro.