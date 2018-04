Guardado: ''Queremos festejar estar en Europa al final de temporada''

Más allá de ser un jugador importante en el campo, Andrés Guardado se ha convertido en un futbolista con voz propia en el vestuario del equipo. Y así lo demuestra cada vez que atiende a los micrófonos. La última ocasión ha tenido lugar en el acto que ha presentado para oficializar el acuerdo entre su Fundación y la Fundación del Betis donde fue preguntado por toda la actualidad bética. Y el azteca estuvo más que confiado ante los focos.

Ambición europea

Uno de los temas del día es la quinta plaza que ostenta el Betis en Liga. Una posición privilegiada que le permite asentarse de lleno en la lucha por los puestos europeos y que ahora tendrá que defender con uñas y dientes. "No podemos huir de la realidad, y es que estamos quintos, con dos puntos por delante de nuestro perseguidor. El objetivo esta ahí. Si tenemos a la mano estar quintos, vamos a ir a por ello y vamos a intentar quedarnos con esa posición", respondió el mexicano con ilusión.

Porque Europa es un sueño, pero Andrés Guardado avisa de que hay que ser realistas y no perder de vista a sus rivales. "Cómo podemos estar, felices, ilusionados, pero también muy conscientes que esa es la gran virtud que tiene este equipo. Todavía no acaba aquí, de nada va servir si no lo culminamos, queremos al final de temporada festejar estar en Europa. El equipo está contento pero tenemos ese miedo, no queremos que nos pase como otros años'', advirtió el bético.

''Todo el mundo me dice que 'en el Betis, cuando tenemos que dar el paso, siempre nos quedamos ahí'. Ya tenemos la lección aprendida".

Próximo choque

La siguiente cita del Betis será muy exigente. Los de Quique Setién visitan Montilivi, donde también sueñan con hacerse un sitio en los puestos europeos. Ante ello, Guardado es consciente de la importancia del partido. "Los siete partidos que quedan son importantísimos, no le encuentro más valor a uno que a otro. El del Girona se vuelve un partido de seis puntos, es ganar tres y dejar de ganar ellos tres. La mentalidad del equipo es preocuparnos por hacer bien lo nuestro. Si lo seguimos haciendo no tenemos por qué preocuparnos del rival, intentaremos seguir plasmando el fútbol que tenemos y ganar", comentó.

También ejerció de analista y aportó sobre el partido que espera que "sus dos últimos resultados a mí no me dicen nada. Seguramente no se esperaban estar a estas alturas peleando por lo que están peleando y no lo van a dejar ir, van a pelear a muerte. Es un rival muy correoso, muy físico, juegan a la contra muy bien. Va a ser un bonito partido y va a ganar el que cometa menos errores".

"Es muy estresante estar haciendo cuentas por Europa, te metes más presión en la cabeza que no es necesaria. Hay que pensar en este viernes y en ganar, no hay otra".

Asimismo, valoró la importancia de hacer del Benito Villamarín un fortín. Algo que está consiguiendo esta temporada, pues resulta muy difícil sacar puntos del feudo verdiblanco. "Toda temporada exitosa pasa porque en casa te hagas fuerte, y nos hemos hecho fuertes y ahora mas que nunca lo tenemos que demostrar, no se nos puede ir ningún punto. Los rivales que tenemos su situación ya estará casi definitiva y a lo mejor podemos aprovechar eso. Pero no sirve nada si después vas fuera y no compites, no podemos dar por bueno un empate y menos una derrota en Girona", explicó.

El equipo y él

Otro de los temas a comentar fue sobre cómo se sentía él personalmente y cómo veía al equipo. Sobre su estado físico aseguró que "se lo tengo que agradecer mucho a Quique, me dijo al principio de temporada que iba a intentar dosificarme durante el año cuando se pudiera. Su idea afortunadamente ha salido bien, ahora me siento muy bien y de cara a la recta final con mucha ilusión de poder estar bien". Apenas ha tenido problemas con las lesiones este curso y es uno de los habituales en el equipo. Una exigencia que sabe racionar.

"Más que en el mejor estado de forma, estamos reflejando que somos un equipo de fiar''.

Curiosamente, el Betis, quien hasta ahora había dominado sus partidos, llevaba algunos encuentros sin imponerse con total claridad. ''A lo mejor en los dos últimos partidos no hemos sido dominadores como en otros, pero hemos sido muy serios y nos hemos adaptados a las circunstancias, nos hemos adaptado bien al partido y salir a la contra. Hemos sabido darle un giro un poco al estilo. El estilo no está en negociación, simplemente hemos sabido jugar cada partido", defendió Guardado acerca de esto. A lo que prosiguió comentando que "mal sería si no confiaran ahora mismo en el estilo. El fútbol es muy básico, es de resultados, y afortunadamente estamos ganando y eso les hace confiar en el estilo que tenemos y que es lo mejor para el equipo".

Nombres propios

Para concluir el turno de preguntas, los tema se centraron en los compañeros del mexicano. La vuelta al trabajo de Tonny Sanabria ha sido una de las mejores noticias para el Betis en los últimos días. "Ahora todos están para sumar y él en particular me da mucho gusto porque tengo una gran amistad. Me encantaría que nos aportara su talento, tiene mucho potencial . Pero lo va a tener jodido porque el equipo está muy bien, pero él está deseoso de aportar al equipo", aportó sobre el paraguayo.

Otros de los delanteros que quiere volver a su mejor nivel es Rubén Castro. Desde que volviese, el canario no ha estado cerca de su versión más letal pero confía en que volverá a ser aquel ariete referencia. "Todos estamos deseando que ya rompa el récord. Rubén es una leyenda para el Betis, por algo está donde está, su compromiso con este club en los peores momentos no se puede juzgar. Me gustaría que pudiera romper ese récord", apoyó al isleño.

El último de sus compañeros sobre los que comentó algo fue Marc Barta. "Es una realidad, no se puede obviar lo que se ve. Desde que llegó los números están ahí recibíamos muchos goles y desde su llegada lo hemos reducido bastante, aunque ha sido también un cambio en actitud y trabajar más juntos. Pero una persona como él que tiene la experiencia que tiene ayuda muchísimo para que seamos de las defensas menos goleadas ahora mismo", concluyo el asunto.

El toque más sevillano lo puso cuando la Feria de Abril salió a la luz. Ahí Andrés Guardado explicó sus planes para este evento. "Creo que pusieron una cena del equipo el lunes, así que habrá que aprovechar un poquito. Si no aprovechas en los buenos momento, a ver cuándo va a ser... Confío plenamente en mis compañeros que son profesionales y tenemos en la cabeza lo que nos estamos jugando", cerró.