Cervera: "Ya no es noticia que el Cádiz esté arriba"

El entrenador amarillo, Álvaro Cervera, ha atendido esta mañana a los medios de comunicación en el Rosal. El Cádiz disputará su próximo partido del campeonato el próximo sábado a las 16 horas en Reus, en una cita en la que el equipo debe llevarse la victoria para seguir peleando por los puestos de ascenso directo a Primera División. Además de confirmar la disponibilidad de Salvi para el encuentro, el técnico también informó de que al mismo no llegarán ni Perea ni David Barral. El delantero isleño, que venía siendo titular en las dos últimas jornadas, ha sufrido un proceso gripal que le impedirá estar al máximo para Cervera en la convocatoria de esta cita, por lo que está descartado de ella.

El míster del conjunto gaditano ha demostrado bastante hincapié en que las temporadas que está realizando el equipo están siendo bastante buenas, donde en ambas el objetivo inicial de la permanencia se quedaba corto para acabar luchando por el del ascenso. Para Cervera, el Cádiz es "el único equipo que ha aguantado el tirón los dos años que ha habido ascensos a Segunda estando ahí arriba. La afición está con el equipo, anima al equipo y quieren ver espectáculo en el campo. Desde el club se valora mucho lo que hacemos, no tenemos la exigencia del sí o sí. No exijo al equipo ganar todo porque sé que es difícil".

Para Cervera, es un problema que el equipo se haya acostumbrado a estar en la zona alta de la tabla."Creo que los medios se han aburrido de ver al equipo arriba durante dos años. Mi sensación es que ya no es noticia que el Cádiz esté arriba. Queréis más. Por los medios me siento valorado, pero creo que no le dais la perspectiva real al equipo. No se mira de donde venimos. Creo que ahora somos muy parecidos con el Huesca o Numancia, pero también con los que ascendieron con nosotros. Aquí hay un trabajo que ha florecido y ya nos ponemos a otro nivel".

Respecto a las posibilidades del Cádiz de aspirar al ascenso directo o jugar las eliminatorias para subir, Cervera lo ve así: "estamos en una situación en la que se puede pensar en las dos cosas. La realidad es otra si hacemos un análisis crítico de los equipos con los que estamos jugando".

Sobre las palabras de Javier Tebas, en las que el presidente de La Liga afirmaba que sus favoritos para ascender eran Zaragoza y Huesca, el técnico amarillo opinaba lo siguiente: "No me imagino a un presidente de la UEFA alemán diciendo 'vamos a eliminar al Sevilla. No se deben hacer ese tipo de declaraciones".