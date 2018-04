Yeray: "Vamos a trabajar hasta el final por el objetivo"

Google Plus

El jugador de la Cultural Leonesa ha comparecido ante los medios y ha aprovechado para acallar los rumores sobre su posible marcha del equipo.

Comenzó la rueda de prensa recordando el gran valor que tiene la victoria lograda ante el Barcelona B aunque ha declarado que siguen pensando solo en cada partido que se avecina, en este caso ante su ex equipo el CD Tenerife: "La victoria ha cambiado muchas cosas. Ante dificultades claras, hemos dado un paso adelante para crecer, y para intentar el triunfo ante el CD Tenerife. Todas las jornadas van a ser claves a partir de ahora. Sólo nos centramos en este partido".

Yeray tambié dio su opinión sobre la decisión del club de declarar el partido ante el Tenerife como "medio día de ayuda al club" y hacer a los abonados pasar por taquilla: "El club toma sus decisiones, nosotros las apoyamos, y sólo cabe agradecer a la gente su seguimiento, y su fuerza en cada partido. Nos vamos a dejar todo para que la afición sienta suyo el partido, con la meta de ganar los puntos”.

Los jugadores saben que el tiempo juega en su contra, pero estar "vivos" y con opciones les sigue manteniendo con ilusión por conseguir el objetivo: "Queda el tiempo que queda, va a ser muy difícil, pero vamos a dejarlo todo. Vamos a pelear a muerte cada partido, cada entrenamiento. Este partido es especial para mí, nos medimos a un CD Tenerife que cuenta con una plantilla de nivel superior".

Tras más de 40 años sin pisar la categoría de plata, los jugadores son conscientes de que el regreso a ella no sería sencillo y Yeray ha aprovechado para recordar que es positivo que siga con aspiraciones a falta de 8 jornadas de competición: "Somos conscientes de quienes somos. Hay que ser realistas, la competición te coloca donde te mereces. Creo que estar con opciones abiertas es muy positivo, y en estos momentos, tenemos todo en nuestra mano para seguir luchando hasta el final”.

La plantilla ha hecho piña y en cada rueda de prensa dan muestras de ello en su lucha por la salvación. El canario no iba a ser menos que el resto: "Nadie quiere dejar este sueño en el que estamos, junto con la afición, seguro que lo conseguiremos. Yo ayudaré desde donde me diga el míster, siempre con profesionalidad, y tratando de dar el máximo y haciendo grupo".

"Las informaciones que están saliendo por ahí son erróneas, no hay nada con otro club. Yo he firmado aquí para estar muchos años, quiero estar en esta ciudad, llevar este escudo mucho tiempo. No se puede dudar de mi palabra, son informaciones equivocadas".

Finalizó la rueda de prensa enviando un mensaje a la afición leonesa: "Vamos a trabajar hasta el final por el objetivo. Esperamos un Reino que nos ayude a ganar, tenemos que agradecer su esfuerzo, y esperamos conseguir un gran resultado en nuestra casa".