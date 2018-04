Mario Hermoso: "Es un premio y una satisfacción haber disputado tantos partidos seguidos"

Google Plus

Mario Hermoso ha valorado hoy en rueda de prensa su primer año como futbolista en la élite del fútbol español. El central considera que para él ha sido “una experiencia fantástica”, al mismo tiempo que cree que ha aprendido a adaptarse a lo que “requiere esa categoría”. El joven defensa ha admitido que en un primer momento, cuando se decidió a firmar por un club de Primera División, no se esperaba poder tener “esa suerte o esa continuidad” pero, pasada gran parte de la temporada, ve como “un premio y una satisfacción el haber disputado tantos partidos seguidos”.

Una temporada irregular

Ciertamente la temporada de Mario Hermoso ha sido bastante irregular. Después de que Quique Sánchez Flores probara varias parejas para el eje defensivo, Hermoso se asentó en la titularidad junto a David López, llegando a disputar casi veinte partidos. Pero el desplazamiento de los blanquiazules en Butarque, donde perdieron por tres goles a dos, marcó un antes y un después en el papel del defensa en el equipo: Hermoso marcó dos goles en propia y sentenció el partido. Así pues, el míster decidió quitarle la titularidad y optar por Naldo o Óscar Duarte. Pero el pasado domingo en Mestalla, ante la ausencia de ambos, Mario Hermoso volvió al once.

El propio jugador se muestra optimista y considera que lo sucedido en Butarque “son momentos y cada partido es un mundo”. “Al fin y al cabo el míster decide siempre que cree que es lo mejor para el equipo”, ha aceptado, y asume que toda la plantilla está lista para cuando les llegue el momento “intentar hacerlo lo mejor posible”. Además, Hermoso ha asegurado que en su futuro no ve otra cosa que el club blanquiazul: “Mientras el club a mi no me notifique nada diferente yo pertenezco al club y mi club este”.

Objetivo: "Quedar lo más arriba posible"

En relación al papel que puede desempeñar el equipo en el tramo final de temporada, donde se juega muy poco, ha considerado que ellos intentan “conseguir los máximos puntos posibles y quedar lo más arriba posible”. En esta línea, el central no ha diferido mucho de lo que vienen diciendo sus compañeros también en rueda de prensa. “Ahora tenemos una semana buena, una semana bonita y creo que intentaremos hacer un buen papel”, ha asegurado en referencia a los tres partidos que disputaran los pericos frente a Getafe, Eibar y Girona. Para hacer un buen papel ante estos rivales lo importante será conseguir sumar fuera, algo que se le viene resistiendo a los pericos durante toda la temporada. “Nos falta acierto con el gol”, ha sentenciado finalmente Hermoso como el aspecto a mejorar para conseguir los tres puntos a domicilio.