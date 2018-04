Saunier apunta al partido ante el filial hispalense

Google Plus

Avanza la semana y el Granada se prepara para la visita del próximo domingo (18:00H) ante el Sevilla Atlético, último clasificado de la Liga 1,2,3. El objetivo no es otro que conseguir los tres puntos ante un rival debilitado, pero que ha quitado puntos a los equipos de la zona noble de la tabla. Los de Morilla también deberán mejorar en defensa, y para ello un hombre está trabajando al mistmo ritmo que sus compañeros y apunta a la titularidad. Es Matthieu Saunier, que desde que el entrenador sevillano llegó al cargo no ha podido jugar por lesión.

Este jueves, el central ha entrenado con normalidad, al igual que ayer miércoles en la sesión de entrenamiento. Todo hace indicar que podrá volver al once rojiblanco, y apuntalar una defensa que sufre, sobre todo a balón parado, algo que a estas alturas de temporada debería estar controlado. La duda será si Morilla lo pondrá como titular y quién será su acompañante, viendo el nivel mostrado por la pareja Chico - Germán en los últimos encuentros. El primero ha bajado el rendimiento no sólo con Morilla, sino también con Oltra, pese a que su llegada en el primer tramo de Liga sirvió para dar estabilidad a la zaga nazarí. Sin embargo, su falta de concentración ha hecho que pierda balones que han costado goles importantes al Granada.

Germán, es el central con mejores números en el equipo, ya que con él en el once, el Granada ha dejado la puerta a cero en seis de once encuentros, aunque en los últimos dos, como Chico, ha tenido errores que han propiciado que los rojiblancos no se llevaran la victoria. Esto hace que Saunier gane enteros para volver a la titularidad ya que su forma de sacar el balón desde atrás, además de contundencia y liderazgo en la zaga son vitales para un Granada que necesita dejar la portería a cero ante un rival peligroso, pese a ocupar el último puesto en la clasificación.