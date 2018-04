Beauvue podría no volver al Celta

Claudio Beauvue no podrá jugar el próximo sábado ante el Celta de Vigo debido a la ‘cláusula del miedo’ que incluyó el equipo vigués en su contrato de cesión. Sin embargo, es posible que el delantero no vuelva a vestir la camiseta del club gallego. El verano pasado, Beauvue pidió a la dirección técnica del Celta salir cedido para volver a ganar sensaciones y sentirse importante tras la lesión que le tuvo apartado casi un año de los terrenos de juego. El jugador sufrió una rotura en el tendón de Aquiles el 16 de abril de 2016 en un partido ante el Betis y no reapareció hasta el 26 de febrero del año siguiente en El Molinón.

Durante el tramo final de la temporada actuó de delantero en Liga, mientras Guidetti y Aspas descansaban para la Europa League. A pesar de que él hubiese continuado, el cambio de técnico no le favoreció. Unzué le veía como extremo y no como delantero, así que decidió salir en busca de minutos. En el Leganés, comenzó bien la temporada pero no marca desde el 25 de octubre. A pesar de haber recuperado las sensaciones, no ha conseguido una gran cifra goleadora, solo dos goles en Liga y uno en Copa del Rey. Este balance podría provocar que no tuviese otra oportunidad en el Celta.

A pesar de ello, el jugador ha contado con la confianza de Garitano hasta apenas unos partidos atrás cuando comenzó a quedarse en el banquillo. Este sábado, estará en la grada por la cláusula del miedo. El jugador tendrá que regresar a Vigo a final de temporada, pero su futuro es una incógnita. Beauvue tiene 30 años y contrato con el Celta hasta 2021, sin embargo la continuidad de Unzué será determinante para el futuro del nacido en Guadalupe que le costó 5 millones de euros al club vigués.