El Levante recurrirá la sanción de Rochina

Google Plus

En el frenético encuentro de la jornada anterior que enfrentó al Levante UD y UD Las Palmas, el colegiado Fernández Borbalán expulsó en los últimos minutos del encuentro a Rochina, que estaba en el banquillo, tras protestarle al colegiado cuando expulsó a Coke y dejaba al Levante con 10 hombres en el terreno de juego.

En el acta, el colegiado ha declarado que fue expulsado por: entrar al terreno de juego tras la consecución de un gol de su equipo, protestando de forma reiterada en relación a una amonestación mostrada al lateral izquierdo, Coke Andújar. También, en el apartado de otros incidencias, Borbalán incluye: "Una vez terminado el encuentro, el jugador penetró en el terreno de juego llegando hasta mí para dirigirse en los siguientes términos: ¡Nos faltáis el respeto! repitiéndolo en varias ocasiones.

Dicha versión no cuadra con el saguntino ni con el técnico granota, que en la rueda de prensa de después del partido comentó: "Rochina me ha comentado que le han sacado tarjeta por no decir casi nada, por preguntar por qué habían amonestado a Coke y que le han sacado la roja directamente".

El Comité de Competición ha acordado suspender con cuatro partidos a Rubén Rochina. Esto ha sentado realmente mal en el club ya que ven una sanción excesiva y los servicios jurídicos del Levante UD han anunciado que impondrán recurso ante el Comité de Apelación para intentar que le quiten dicha sanción al futbolista valenciano o que le disminuyan la cantidad de partidos.

Paco López pierde a dos hombres por sanción para el encuentro del domingo 15 de abril en el Wanda Metropolitano ante el Atlético de Madrid, a Coke Andújar y a Rubén Rochina. Dicho encuentro será el debut del conjunto valenciano en el nuevo estadio de los rojiblancos, un encuentro en el que esperan sacar algo positivo y seguir en la pelea de distanciarse aún más, de los rivales de atrás.