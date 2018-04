Roberto desvela su futuro

Google Plus

El portero del Málaga, Roberto Jiménez, ha estado en un acto celebrado esta mañana en el estadio Ciudad de Málaga, tras el entrenamiento del equipo, junto a Javier Fernández, patinador español campeón del mundo en 2015 y 2016.

En este acto, Roberto ha atendido a los medios donde ha hablado sobre la situación del equipo y de su futuro pensando en la próxima temporada. En sus declaraciones ha dado la cara, afirmando que la permanencia es difícil, pero no imposible: "Es cierto que nos encontramos en una situación crítica, no sé si la llamaría casi irreversible; pero en esto del fútbol puede pasar cualquier cosa y lo estamos viendo a todos los niveles y cada día. Pero como profesionales vamos a seguir dando la cara y poniendo todo lo que tenemos en cada partido hasta el 20 de mayo”.

También ha dejado claro que gran parte de culpa de la situación del club es de los jugadores: “Tenemos una parte muy importante de responsabilidad en esta situación. No todas las cosas que pasan son culpa de un solo sector dentro de un club, pero los que salimos al campo y tenemos que ganar y perder partidos somos los responsables, en líneas generales, de que esta situación ocurra”.

Posteriormente ha hablado sobre el estado de forma del Real Madrid, próximo rival del equipo malacitano: “Para nosotros el rival es algo que puede ser un poco un segundo plano. Obviamente sabemos el rival con el que nos vamos a enfrentar, la calidad que tiene y el momento en el que está, y eso lo tenemos en cuenta para preparar el partido”.

Su futuro seguramente esté en el Espanyol

Roberto está siendo el jugador que más rendimiento está dando en el club esta temporada. Esto ha hecho que la mayoría de malaguistas lo quieran en el equipo de cara a la próxima temporada, pero hay un gran inconveniente, y es que vino del Espanyol cedido con una opción de compra en caso de que el Málaga permanezca en Primera División, por lo tanto, si se hace seguro el descenso del Málaga volvería a la disciplina perica en junio. De esto ha hablado el cancerbero: “Es una realidad que si el equipo no consigue su objetivo yo tengo que volver al equipo en el que estaba, pero eso lo pensaré cuando termine la competición". "Yo no quiero pensar en el futuro. Llevamos 31 partidos a las espaldas y el trabajo de hasta ahora no puede verse perjudicado por la situación", dijo.