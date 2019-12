¿Tiene Osasuna opciones de ascenso?

Los resultados no acompañan a Osasuna en los últimos encuentros y además la imagen que está transmitiendo no es la más positiva. En los últimos cinco encuentros los rojillos solamente han sumado cinco puntos de quince posibles (una victoria y dos empates). Lo sumado ha sido fuera de casa, perdiendo los dos últimos partidos en El Sadar (1-2 frente al Zaragoza y 0-1 contra el Tenerife). En la jornada anterior, Osasuna se adelantó gracias al gol de Xisco, pero no supo mantener el resultado y el Granada empató.

Un ascenso muy peleado

El ascenso está muy peleado y conseguirlo no será una batalla nada fácil. Entre el quinto (Zaragoza) y undécimo (Valladolid) solo hay una diferencia de cuatro puntos. Osasuna suma 51 puntos, es decir, está a tres puntos del Playoff y a diez del ascenso directo. No solo depende de sí mismo, ya que en caso de ganar no se aseguraría la sexta plaza. Además los rojillos no vienen de una buena dinámica, al contrario de muchos de los rivales directos. El Sporting suma cinco partidos consecutivos ganando, el Zaragoza y Tenerife han ganado cuatro de los cinco últimos, El Rayo y el Numancia tres, etc. El sábado pasado, se repartieron puntos entre el Granada y Osasuna, esto no benefició a ninguno de los dos, pero si a los rivales. Esta jornada se vivirán dos encuentros entre rivales directos, que condicionará la tabla: Valladolid-Sporting y Rayo-Zaragoza.

Golaverage con los rivales directos

Osasuna no cuenta con un buen golaverage frente a sus rivales, pero es verdad que aun faltan varios partidos por disputar. De momento, los navarros han perdido tres (Tenerife, Zaragoza y Huesca), dos ganados (Cádiz y Rayo) y dos empatados (Sporting y Granada). La batalla que le queda al cuadro rojillo no es nada fácil, cinco de los encuentros serán contra rivales directos y ahí se decidirán en puesto definitivo de Osasuna y el resto de golaverage's. Estos son los encuentros que le quedan a los navarros frente a los rivales (y los resultados de la primera vuelta): Valladolid (4-2 en el Sadar), Oviedo (1-0 fuera de casa), Numancia (2-2 en Pamplona), Valladolid (4-2 en casa) y Lugo (1-0 fuera).

El Sadar triste

Los rojillos no han conseguido buenos resultados esta temporada en casa, la mayoría de puntos sumados han sido como visitantes. Esto no es común, ya que siempre ha tenido el templo navarro fama de difícil de ganar. Esta campaña solo han ganado seis partidos y siete empates en casa. Para lograr un ascenso es muy importantes ser fuerte y difícil de batir en casa, y esto tendrá que cambiar para Osasuna si quiere subir. Estos malos datos han causado la baja asistencia en el Sadar. En el último encuentro disputado en Pamplona (derrota por 0-1 frente al Tenerife), el Sadar contó con la peor entrada de toda la temporada: 12.887 aficionados entraron a presenciar el partido. Esta temporada Osasuna cuenta con una media de 13.865 asistencia, 919 menos que la temporada pasada.

Ocho finales

Osasuna tendrá que pelear ocho finales para conseguir ganar la batalla. Uno de los objetivos principales será cambiar los resultados en el Sadar, que en los dos últimos encuentros ha salido derrotado. No se puede conseguir un ascenso siendo "blando" en casa y esa es una de las peleas que Osasuna debe superar. Estos son los partidos que le quedan al conjunto navarro: Córdoba, Alcorcón, Lugo, Nàstic, Oviedo, Numancia, Lorca y Valladolid. La primera batalla será este domingo a las 12:00 en Pamplona.