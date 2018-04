Zidane: " Yo quería transmitir que era un partido complicado y que íbamos a sufrir"

Zidane entró en rueda de prensa para analizar lo sucedido en el terreno de juego del Santiago Bernabéu donde el Real Madrid encajó una dura derrota ante la Juventus por 1-3, marcador que le sirvió a los blancos para pasar a semifinales de la Champions League donde ya le esperan equipos como Liverpool, Roma o Bayern.

El Madrid, que partía favorito tras endosarle a los de Turín en el partido de ida un contundente 0-3, llevó a cabo un encuentro irreconocible, brillando por su asuencia el coraje y la garra que los blancos nos tienen acostumbrados en las noches de Champions. Se echó en falta la presencia de Ramos en una defensa vencida por los ataques del equipo italiano. Con respecto a esto Zidane decía: “No ha sido un partido extraño, pero no esperábamos encajar un gol en el primer minuto. Cuando pasa esto, bajas la cabeza y das vida al rival. Ellos hicieron un buen planteamiento y nosotros no. Hemos tenido dificultades a la hora de manejar nuestro partido”.

Con respecto al gol temprano de los de Turín, el técnico francés expresaba: “Ayer ya pensaba que íbamos a sufrir, lo que no esperaba era encajar en el primer minuto. Sabía que tendríamos que sufrir ante un equipo que hizo un gran partido y que nos presionó arriba. No me he visto fuera porque no pienso en eso, yo soy siempre positivo. Yo quería transmitir que era un partido complicado y que íbamos a sufrir”.

Tras preguntarle acerca de la jugada polémica del partido, el penalti pitado a Lucas Vázquez en el minuto 93, Zidane resaltó: “Hay penalti, me dijeron que hay penalti. Yo no lo vi. El árbitro lo pitó y no lo podemos cambiar, pero yo creo que hay penalti. Cristiano está acostumbrado a ese tipo de situaciones. Él no tiene presión. Mete el penalti y nos vamos con la victoria”. “No hay que hablar más. Estamos en semifinales y estamos contentos de ello. Ellos hicieron un buen partido y nosotros regular, pero hemos creído hasta el final en pasar. Dentro de los dos partidos merecimos el pase a semifinales y podemos estar contentos”.

Debido al transcurso de una eliminatoria que parecía apacible para los blancos, pero que los de Allegri quisieron tornar en pesadilla, el técnico francés fue contundente: “Lo normal es que en la ida ellos hubieran marcado un gol y no lo hicieron. Hoy nosotros tuvimos ocasiones para marcar más. El fútbol es así. La Champions es la competición top y nunca se puede decir antes de un partido que se va a ganar porque mira lo que pasa luego”. “Hemos tenido ocasiones para hacer más goles, sobre todo en la primera parte. Siempre creemos que podemos marcar porque tenemos jugadores para hacerlo en cualquier momento”.

Con respecto a los cambios realizados en el descanso y el fallo en el tercer tanto de la Juventus por parte de Keilor Navas, Zidane dijo: “Había que cambiar algo. No estaba contento con nuestro planteamiento. No era un castigo a Gareth ni a Casemiro. Cambiamos la dinámica con Asensio y Lucas, nos aportaron más energía y había que hacerlo”. “No hay que señalar a nadie. El gol es culpa de todos y estamos todos en el mismo barco”.

Por último, le preguntaron sobre la expulsión de Buffon y las palabras de Guardiola sobre los árbitros: “No creo que mereciera ese final, pero no lo podemos cambiar. Lo que ha pasado al final no va a cambiar ni va a borrar lo que ha hecho en el fútbol. Es un jugador enorme y tal vez no sea su último partido en la Champions”. “No voy a contestar. Es algo del año pasado y pasamos y ganamos la Champions. Los árbitros tienen una labor difícil y no hay que hablar. He tenido ocasiones para meterme con ellos y nunca lo hago. Hoy ha sido penalti y hemos pasado”.