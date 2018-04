Lucas: "No hay discusión sobre el penalti"

Vuelta de cuartos de final de Champions League. Estadio Santiago Bernabéu. El Real Madrid pierde 0-3 contra la Juventus. De esta forma, si las cosas no cambiaban, el partido se iba a la prórroga. Es en este punto de la historia cuando aparece el protagonista y uno de los culpables de la clasificación del Madrid: Lucas Vázquez, en el último minuto, es arrollado por Benatia y el árbitro señala la pena máxima que seis minutos después transformaría Ronaldo en un pase a semifinales.

La versión de Lucas

Ante tanta expectación, el español quería dejar claro a los medios de primera mano lo que sucedió: “Cristiano me la pone a mí en el área pequeña y, cuando voy a controlar para rematar, el central llega por detrás y me arrolla. Creo que no hay discusión sobre el penalti. Hay que estar contentos por el pase a semifinales, que es lo más importante”. Esta explicación no parece haber convencido a aquellos que piensan lo contrario, pero está claro que nadie mejor que él lo puede explicar.

En cuanto a las continuas protestas por parte de la Juventus, Lucas Vázquez veía normal tanto enfado teniendo en cuenta la situación. Como añadía, si te pitan un penalti en contra en el último minuto que te puede eliminar de la Champions habiendo disputado un gran partido, lo normal es que protestes. Los periodistas quisieron además enseñarle a Lucas Vázquez la jugada de la polémica, algo que le hizo reafirmarse aún más en sus declaraciones.

Cristiano se dispone a lanzar el penalti cometido sobre Lucas. Foto: Daniel Nieto - VAVEL

Al igual que Cristiano Ronaldo, Lucas quiso hacer un poco de autocrítica: “La Champions League no perdona a nadie y hay que estar concentrado todos los minutos de un partido en esta competición. Supimos sufrir hasta el final y ese gol de Cristiano es muy importante. Ahora el rival que toque hay que prepararlo y afrontarlo con la mayor motivación posible y a por la final”.

Está claro que este partido ha satisfecho los intereses del Real Madrid en cuanto al objetivo perseguido, pero Lucas Vázquez, como todos los jugadores, coinciden en que la imagen dada no ha sido la correcta y que deberán corregirse muchos errores de cara a la próxima jornada de Copa de Europa.