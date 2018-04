No es continente para débiles

Tras la victoria del Real Madrid frente a la Juventus de Turín el pasado miércoles, ya se conocen los clubes que pasan a la semifinal de la Champions League. El Bayern de Múnich y los blancos cerraron ayer su pase a Europa mientras que, el martes, inauguraron el avión el Liverpool y la Roma. Este viernes, 13 de abril, a las 13:00 horas, se celebrará el sorteo para que cada uno de los cuatro equipos busque su último rival para llegar a la final de Kiev.

El pasado martes la Roma eliminó al FC Barcelona de la historia europea. Por tercer año consecutivo, los blaugranas no disputarán las semifinales de la Champions League. Aunque esto no fue lo que apuntó el primer partido de ida con los italianos en los que, los de Valverde, vencieron 4-1. Lo que el fútbol y la vida han dejado claro es que no hay que confiar y pensar que los débiles son eso; débiles. Los ‘menos fuertes’ consiguen sacar entereza de cualquier parte y eso fue lo que le pasó a la Roma.

La puesta en escena del Barça no fue la esperada y, la Roma, que llegó con las pilas cargadas, arriesgó en defensa y vació en la presión para provocar el error en el rival. Así fue como Dzeko anotó el primer gol de lo que sería una noche histórica en el minuto 6 sembrando así el pánico en los de Valverde. Y no, no fue cuestión de suerte. Los romanos pusieron extra de actitud y ganas por pasar de categoría. Y tanto que lo hicieron. No hay quien les gane para eso.

La Roma destruyó a un Barça confiado en 90 minutos y le eliminó de la historia de Europa en lo que queda de año. El F.C Barcelona había desaparecido y la Roma mandaba durante todo el encuentro. Este es uno de los rivales a los que puede enfrentarse el Real Madrid. El que creían más débil pero ha llegado a la semifinal de la Champions League; no hay equipos menos fuertes en Europa.