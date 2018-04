La figura del rival: Etebo, pieza clave para Jémez

Google Plus

El conjunto canario no está teniendo su mejor temporada en la élite. No ha encontrado su sitio en la categoría con ninguno de los cuatro técnicos que ha tenido a lo largo de la temporada. El último, encargado de redirigir la situación, es Paco Jémez. El extécnico de Rayo Vallecano o Cruz Azul, entre otros ,llegó con fuerza a Las Palmas, incorporando muchos jugadores de su gusto, y apartando a veteranos como Aythami o recién llegados como Tannane y Remy. Una de sus incorporaciones más tardías fue la de Oghenekaro Etebo, centrocampista nigeriano de 22 años que llegó procedente del Feirense portugués como cedido hasta final de temporada.

Potencia y equilibrio

El perfil del nigeriano ha ido variando claramente. Llegó a Portugal como extremo o media punta, siendo un goleador nato con las categorías inferiores de la selección nigeriana, pero ha ido evolucionando hasta convertirse en un pivote de garantías. De la mano de Paco Jémez, Etebo es ahora el protector del juego del equipo canario. Su potencia y velocidad permiten al equipo tener más solidez en el centro del campo. Además, no es un jugador poco hábil o no técnico, todo lo contrario, posee una gran visión de juego y da un equilibrio al equipo que antes no tenía. Es un todocampista que permite a Jémez experimentar en otras posiciones.

Su llegada se ha notado en el equipo isleño, ya que solo han encajado siete goles con él en el campo jugando contra equipos de nivel como el Barcelona, Sevilla, Villarreal o Celta. En esos partidos con el nigeriano, el equipo de Jémez ha dejado la portería a cero en tres ocasiones, cosa poco habitual en conjuntos dirigidos por el canario. Un seguro de vida, que no es suficiente por ahora para generar juego vistoso y ganar partidos.

Llegar y besar el santo

La llegada de Etebo se da pocas horas antes de terminar el mercado invernal de fichajes. El equipo amarillo había mostrado algo de mejoría con Jémez, pero venía de encajar una dura derrota en el Wanda. Etebo realizó el Veni, vidi, vinci. El nigeriano fue titular ante el Málaga, jugó el partido entero, y el equipo venció dejando la portería a cero. Desde entonces solo se ha perdido dos partidos y ha sido por lesión, jugando de titular el resto de encuentros. La semana pasada, frente al Levante, volvió al equipo tras superar una lesión muscular, y se postula como favorito para volver a partir de inicio el sábado. Suma ya 675 minutos desde su debut en febrero.

Trayectoria corta en tres países Etebo es un joven futbolista, que tan solo lleva tres temporadas en el fútbol europeo. Tras ser formado en el Warry Wolves de su país natal, Nigeria, fue fichado por el modesto club portugués Feirense en la temporada 2015-2016. Su primer curso en Europa fue muy corto, en gran parte, debido a su tardía llegada, y tan solo disputó cuatro partidos en segunda división portuguesa. Marcó un gol y dio dos asistencias. Gracias a ese exitoso final de temporada, el equipo ascendió a la Liga Nós, primera división, y Etebo se convirtió en importante. Disputó 23 partidos de liga y cinco de copa, marcando en total cuatro goles, y dando tres asistencias. El equipo que le había dado la oportunidad de llegar a Europa se mantuvo en primera división, y Etebo ganó aún más peso en el equipo. Hasta su llegada a Las Palmas a finales de enero, el nigeriano había jugado 18 partidos de liga y dos de copa en la temporada 2017-2018, marcando cuatro goles y dando una asistencia.

Además de esto, el '6' del Las Palmas ya ha sido internacional absoluto con su país. Debutó con 17 años en la selección senior y lleva diez partidos y un gol. Ha conseguido varios trofeos a lo largo de su carrera. Es campeón del Campeonato africano sub-23 con Nigeria y también quedó tercero con su selección en los Juegos Olímpicos de 2016 haciéndose con la medalla de bronce. En cuanto a los individuales, fue máximo goleador del campeonato sub-23 en el que fue campeón, y fue nombrado Jugador talentoso más prometedor de la CAF en 2016. Una joyita de jugador.