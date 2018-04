Álex Petxarromán: "Creo que vamos a ser el mejor equipo vizcaíno"

Gernika es una ciudad marcada por la historia, desgraciadamente. Tristemente conocida por sufrir el bombardeo nazi, no hay rincón de la Villa Foral que no recuerde tal barbaridad. Pero además, este enclave fue capital de Bizkaia en sus día y origen de los Fueros. El celebérrimo Árbol de Gernika nos recuerda este hecho. En la parte superior del municipio, se encuentra el Parque de los Pueblos de Europa, un espacio para el recuerdo y la convivencia. Si avanzamos unos metros, topamos con una réplica del cuadro de Picasso que hizo el bombardeo, inmortal y universal. No podemos hablar de la capital de Urdaibai sin mencionar su historia. Sería como desprenderse de su esencia.

La plantilla del Gernika,junto al famoso retrato del bombardeo (fuente SD Gernika)

Conforme nos acercamos a Urbieta, las nubes comienzan a descargar. Empieza a llover con intensidad. Dentro ya de las instalaciones, un grupo de niños entrena. Sus caras denotan felicidad. La sonrisa es la constante en este club. Ese es quizá su gran secreto, la naturalidad. No tienen nada que esconder, es más están dispuestos a abrir las puertas. Además, este año la entidad está haciendo historia. A falta de cinco jornadas para el final, los de Jabi Luaces tienen opciones aún de jugar la promoción de ascenso a Segunda División. Dos de sus integrantes, Ekaitz Jiménez y Álex Petxarromán, ambos procedentes de los filiales de la Real Sociedad, son parte de esta hazaña. Ambos son amigos y comparten vehículo para acudir a entrenar desde Gipuzkoa.

Trayectorias parecidas

Ekaitz Jiménez (Astigarraga, 15/03/1996) comenzó a jugar al fútbol con el Antiguoko, famoso equipo formativo del que han salido grandes estrellas del fútbol vasco como Xabi Alonso, Iraola o Aritz Aduriz. Posteriormente, pasó a formar parte del Real Unión. En la disciplina del club txuri-belz permaneció hasta 2016. Durante su tiempo en Irun, fue pasando categorías, llegando primero al filial y después formando parte del primer equipo, sin llegar a debutar. De ahí pasó a la Real Sociedad C, después al "B". Tras jugar la primera vuelta con el filial txuri-urdin, se marchó cedido al Gernika en Navidades. Es un jugador rápido y ofensivo, cuyas incorporaciones generan bastante peligro. Puede jugar en cualquier lugar de la banda izquierda.

Álex Petxarromán (Donostia - San Sebastián, 06/02/1997) es un defensor que comenzó sus andadas también en el Antiguoko, hasta el primer año como Infantil. Posteriormente, pasó a engrosar las filas de la Real Sociedad. En la ciudad de La Concha siguió progresando. Entró en el Juvenil, pasó después al Berio (convertido ahora en la Real Sociedad C). El pasado verano, salió cedido al Gernika. En las filas blanquinegras ha jugado un total de 749 minutos. Sufrió una lesión en la primera vuelta. Pero en estos últimos encuentros parece hacer cogido ritmo de competición. Puede jugar tanto de defensa central como de lateral.

Pregunta: Empezaron a formarse ambos en el Antiguoko. ¿Cómo fueron sus inicios?

Ekaitz Jiménez: Debuté en cadetes y juveniles con Antiguoko y Real Unión. Cuando acabé la temporada en edad juvenil, fui al Real Unión B y acabé la temporada en el primer equipo, sin llegar a jugar con ellos. Ahí me fichó la Real, estuve la Real C y después jugué en el Sanse. Jugué cuatro partidos en el filial, porque tenía ficha de abajo. Ya en invierno, me vine al Gernika.

Álex Pecharromán: Yo empecé también en el Antiguoko desde pequeño. El primer año infantil lo hice allí y después todos los años en la Real, hasta que el verano pasado me dijeron que vendría cedido aquí al Gernika.

P. ¿Contentos en Gernika?

E. Muy bien, muy a gusto. Nos recibieron muy bien y el vestuario es una piña. Nos entendemos bien los mayores y los jóvenes.

A. Yo también, desde que vine en verano muy bien.

El Gernika, una auténtica piña (fuente SD Gernika)

P. ¿Trabajó con Imanol Alguacil y ahora con Jabi Luaces? ¿Qué tal con ellos?

E. Con Alguacil yo estuve muy a gusto. Exigía mucho pero muy bien. Jabi también exige mucho. No sé quién grita más de los dos (risas).

P. ¿Qué tal con Jabi desde su llegada al Gernika?

A. El entrenador que yo he tenido que más grita ha sido Jabi (sonríe). Grita mucho en el campo, pero luego fuera es una persona súper tranquila y maja y estoy muy a gusto con él.

P. ¿A nivel personal, muy buena temporada, ¿no?

E. Desde que he venido aquí en Navidades me siento muy integrado. Participo y juego mucho. Estoy muy a gusto en el campo, me gusta atacar y Jabi me deja. Aunque sé que tengo que estar también concentrado atrás.

A. Yo toda la primera vuelta me la pasé lesionado, por problemas en el tobillo. Mi debut en Segunda B fue contra el Sporting B aquí en Gernika (partido finalizado con 3-5 a favor de los asturianos). Desde entonces estoy teniendo muchísimos minutos,

Logroñés - Gernika (fuente SD Gernika)

P. ¿Piensan en llegar al primer equipo de la Real Sociedad?

E. Sí, ojalá. Pero no sabemos nada todavía. Los dos terminamos contrato al año que viene. Estamos en la misma situación y estamos a la espera de la decisión del club.

A. Como ha dicho Ekaitz, no lo tenemos claro. Ojalá acabar los dos en la Real al año que viene. Yo también estoy a la espera de resolver mi futuro

P. Partido muy especial este fin de semana frente a la Real Sociedad B. Posibilidad de ver a muchísimos amigos y antiguos compañeros de equipo, ¿no?

A. Tenemos bastantes ex compañeros jugando en el Sanse y tenemos muchas ganas de jugar con ellos.

E. Sí, además muchos de los que están ahora éramos parte del equipo la temporada pasada.

Encuentro de la primera vuelta, entre Real Sociedad B y Sociedad Deportiva Gernika (fuente SD Gernika)

P. Una gran oportunidad de resarcirse tras la derrota en Logroño y seguir en la pelea...

E. Sí, contra el Logroñés no fue nuestro mejor día y tenemos muchas ganas de volver a jugar. El primer cuarto de hora nos mató. Salimos muy blandos, un poco "cagaos". Y ya con el 2-0, ellos se encerraron atrás durante toda la segunda parte y no pudimos hacerles gol.

A. Tenemos que sacar los tres puntos, porque si no los sacamos ya podemos vernos desenganchados de la pelea. Y no queremos eso, va a ser un partido bonito.

P. Antes de Logroño, ¿muy buena racha no?

A. Desde Vitoria que no perdíamos. Llevábamos allí desde el minuto 7 con uno menos, por el amigo Petxarromán (risas). Pero no creo que vaya a traer una mala racha este resultado, llevábamos siete sin perder

E. Además encajando muy pocos goles. Sí, me expulsaron a mí en Olaranbe. Confiamos en que sólo fuera un partido...

P. ¿Lo mejor de la derrota, mantener su estilo?

E. Al final si en un campo grande no tienes el balón, vas a correr lo que no has corrido en tu vida. Pero no metimos gol tampoco.

A. Nos anulan un gol que puede ser legal. Y luego el penalti del descuento, que también pudo haberlo pitado.

P. ¿Qué tal la sensación de jugar en campos como Las Gaunas o El Sardinero?

E y A. Muy agradable. Las Gaunas , por ejemplo es un campo de la leche. No habíamos jugado nunca en un sitio así. Muy, muy bien.

El Gernika, visitando un campo histórico como El Sardinero (fuente SD Gernika)

P. ¿Cómo están viendo el Grupo II? Están siendo la revelación, luchando por el play-off...

A. A principio de año nadie se esperaba que íbamos a estar ahí arriba. Ahora estamos disfrutando. La presión la tienen los equipos más fuertes. Nosotros tenemos ilusión por colarnos y entrar, pero sabemos que va a ser muy difícil.

E. Estamos jugando al final contra equipos muy fuertes, con grandes jugadores. El último partido, por ejemplo. El Logroñés tiene un campazo y un plantillón. Toda la presión es para ellos. Ellos están preparados para ascender y nosotros no.

P. ¿Álex, lleva toda la temporada aquí? ¿Vio desde el principio que la temporada pintaba bien?

A. La verdad que no empezamos bien. El primer partido con el Sporting B allí perdimos 1-0, luego viene el Racing y nos gana 1-3. Y a partir de ahí, perdemos muy pocos partidos en la primera vuelta. Creo que solamente contra el Barakaldo en Lasesarre y Logroñés en casa. No recuerdo más derrotas, aunque igual algo me dejo. Estamos haciendo una temporada increíble.

Álex Petxarromán, presentado como nuevo jugador del Gernika (fuente SD Gernika)

P. ¿Alguna promesa si logran la promoción?

E. A mí me dijo que se iba a rapar, jajaj. No sé si lo hará.

A. Bueno, hablamos en plan "coña". Todavía quedan cinco partidos, cuando queden dos, si nos jugamos algo, ya habrá tiempo para pensarlo (risas).

P ¿Cómo se definirían como futbolistas?

E. Bueno, llevo toda la vida jugando de extremo. Este año me ha tocado jugar de lateral y estoy muy a gusto. Juego por fuera rápido y me encuentro bien.

A. Yo en cambio, en la Real he jugado toda mi vida de central. Aquí empecé jugando de lateral y la verdad es que puedo jugar en las dos posiciones. Hace dos años jugué un partido, contra el Lagun Onak en Zubieta, de mediocentro, De pequeño solía jugar ahí pero poca cosa. Yo creo que lo podría hacer bien ahí... (Ekaitz se ríe a carcajadas).

Álex, con la zamarra txuri urdin (fuente Twitter personal)

P. ¿Cuál creen que es el secreto de este equipo? ¿Un proyecto largo, un trabajo día a día, una combinación de las dos cosas?

E. Es el ambiente y el grupo que hay dentro del vestuario.

A. Yo creo que el día al día. El buen ambiente que hay en el vestuario, lo bien que nos llevamos todos. También trabajamos, lo hacemos bien y cada uno ya sabe lo que tiene que hacer. Más que un proyecto a corto/largo plazo, es lo que hacemos a diario.

P. Muchos jugadores llevan bastante tiempo en el club. Los veteranos tiran del resto de la plantilla y hacen piña, ¿no?

E. Sí, la verdad es que ayudan mucho. Tiran mucho del vestuario y nos hacen estar muy cómodos.

A. La verdad es que no me esperaba para nada tener un ambiente así. Al final es un club profesional y es difícil encontrarse esto en cualquier otro club.

P. Supongo que aquí están encantados con la afición. ¿Están a su altura, no?

E. Sí, sí, totalmente. Animan la "ostia".

A. La verdad es que cada partido hay más gente. Animan más y ayer a Logroño fueron 100, eso está muy bien.

P. ¿Cómo llevan el tema de combinar estudios con el fútbol? En esta plantilla, casi todos lo hacen, ¿no?

E. Bueno, yo este año estaba haciendo Magisterio pero lo tuve que dejar porque no estaba del todo contento. Muchas veces no podía ir a clase porque tenía que entrenar con el Sanse de mañanas. He tenido que dejarlo, En Navidades decidí no seguir y al año que viene me buscaré otro grado. Como no sé dónde voy a estar, todavía tengo que esperar.

A. Yo parecido a Eka. Me apunté a un Grado de Educación Infantil pero al final tampoco he podido hacer nada. Estamos esperando a ver dónde vamos a estar el año que viene y no podemos matricularnos en ningún sitio.

P.- Volviendo al Grupo II. ¿Una porra sobre los vizcaínos? ¿Creéis en ser cuartos? El Bilbao Athletic anda muy fuerte...

A. Bueno, cuartos no sé. Pero creo que sí vamos a ser el equipo vizcaíno que quede mejor en la tabla.

E. El Bilbao Athletic parece que tiene mejor calendario que nosotros. A estas alturas, ya no se puede hablar de partidos fáciles. Pero ojalá podamos ser el mejor vizcaíno, sí. Y hasta terceros, que es muy complicado, pero bueno.

El Bilbao Athletic en plena forma, frente al Racing de Santander (fuente Real Racing Club)

P. ¿Cómo ven el estado del fútbol vasco? ¿Nueve equipos en Segunda B, un éxito, no? Quizá demasiada gente que no puede llegar a Primera y luego tiene que buscarse la vida?

E. Hay mucho nivel en Euskadi, comparando con otras comunidades. Las canteras, los jugadores, son mejores. Real y Athletic siempre tienen muchos canteranos muy buenos. Y los que no son tan buenos, en Segunda B funcionan muy bien.

A. Eso es, además hay equipos potentes como el Antiguoko, el Danok Bat. Tienen jugadores muy buenos que al final también van progresando. Aunque no puedan llegar a fichar por los grandes equipos, son buenos jugadores y tiran hacia arriba. Eso también se nota.

P. ¿Han jugado alguna vez un play-off?

E. No, el año pasado en Tercera, con la Real C, casi descendemos y todo. Pero al final salvamos.

A. No, yo tampoco he podido.

Ekaitz Jiménez, con el cuero (fuente Twitter personal)

P. ¿El mejor recuerdo que les ha dejado el fútbol hasta ahora?

A. Yo el más bonito cuando quedamos campeones en División de Honor. Quedamos campeones, jugamos la Copa y fue un premio súper bonito. Jugamos contra equipos filiales muy fuertes contra los que nunca habíamos jugado.

E. Sí, pero ese año yo estaba en el Antiguoko y no nos ganaron ningún partido (risas). En Berilla 1-1 y en Zubieta les ganamos 1-3. Nosotros quintos quedamos.