Pleno al siete

Sobre ruedas, como un cohete, imparable. Así podría describirse la situación del Sporting durante las últimas jornadas, en las que el equipo se ha mostrado muy sólido en defensa y muy efectivo en ataque.

La victoria del pasado domingo en El Molinón Enrique Castro ‘Quini’ ante el Reus supuso el séptimo triunfo consecutivo para el cuadro gijonés, que iguala el registro de la temporada 79/80, cuando lograba siete victorias consecutivas en las siete primeras jornadas de campeonato con José Manuel Novoa en el banquillo. Eso sí, salvando las distancias, puesto que por aquel entonces el Sporting se encontraba en Primera División y terminó la liga en tercera posición.

Los de Baraja no conocen la derrota desde el pasado 4 de febrero, cuando cayeron derrotados por 2-1 en el Carlos Tartiere ante el Real Oviedo. Tras el tropiezo en Lorca, donde no logró pasar del empate, el Sporting cuenta las jornadas por victorias. Siete partidos, siete triunfos. Osasuna, Sevilla Atlético, Cultural Leonesa, Huesca, Rayo Vallecano, Almería y Reus no han conseguido imponerse a los rojiblancos, que han logrado un balance de quince goles a favor por tan solo dos en contra.

Desde la llegada de Baraja al banquillo gijonés, la plantilla ha ido ganando frescura, solidez, confianza y el regreso de Jony en el mercado invernal ha sido clave para los intereses del equipo. A estas alturas de la temporada, el Sporting llega nueve puntos más que en la primera vuelta, después de enfrentarse a los mismos rivales. En las trece primeras jornadas de liga Paco Herrera había sumado 22 puntos, mientras que en la segunda mitad de campeonato, con Baraja al frente del banquillo, el equipo ha sumado 31 puntos.

En la primera posición de la tabla y ante el reto de enfrentarse a dos salidas complicadas, Valladolid y Cádiz, el conjunto de la Costa Verde tiene la oportunidad de lograr su octava victoria consecutiva y seguir batiendo récords históricos del club. La próxima piedra en el camino la tendrá el próximo domingo a las 16:00 horas en el José Zorrilla.