Diego Mariño: "Hemos peleado mucho y no podemos dejarlo escapar"

Diego Mariño ha sido galardonado con el premio al mejor jugador del mes de marzo, un mes de buen hacer tanto para el portero, que está siendo uno de los mejores guardametas de la categoría, como para el equipo en general, que se ha impulsado hasta los puestos de ascenso directo.

Ha hablado en una rueda de prensa tras recibir el premio otorgado por Mahou 5 Estrellas, donde ha valorado el pasado mes para el equipo, y su rival más próximo, el Valladolid.

"Es uno de los mejores meses en cuanto a números, resultados, juego, estamos con una dinámica espectacular, fruto de un gran trabajo en equipo". El meta gallego se muestra contento por la trayectoria que está teniendo el equipo, y destaca sobre todo lo duro que han trabajado todos para fortalecer al colectivo.

"Tenemos que ir con todo"

Los dos siguientes rivales para el conjunto rojiblanco serán ambos lejos de El Molinón – Enrique Casto, Quini, y ante dos rivales duros como Valladolid y Cádiz. El primero de ellos será el Valladolid, que no atraviesa por su mejor momento, hace escasos días su entrenador era rescindido del puesto. "Va a ser un partido dificilísimo, y el cambio de entrenador les dará un plus, para querer revertir la situación, así que tenemos que ir con todo". Destaca su buena plantilla y la dificultad de los partidos lejos de tu estadio en Segunda División.

Uno de los temas recurrentes en el círculo sportinguista está siendo Jony, que viene arrastrando algunos problemas desde hace varios días. "No sabemos nada, le están haciendo pruebas y está un poco al margen, pero esperemos que llegue al partido, aunque tampoco queremos arriesgar".

"No puedes confiarte ni despistarte con ningún equipo". Mariño analizaba a los posibles rivales que estén al nivel en el que se encuentra el equipo asturiano ahora mismo, y considera a la mayoría de equipos entre ellos, sobre todo por la diferencia tan pequeña de puntos, y por la 'esencia' de la Segunda División, en la que no te puedes despistar ni un solo partido, porque puede conllevar alejarte de tus objetivos.

"Tenemos que evadirnos y no pensar que somos líderes, trabajar y tener las cosas claras". El portero no le da importancia ala presión que pueda acarrear ser el líder de una categoría tan competida, sino que solo piensan en seguir haciendo lo que hasta ahora, trabajar y jugar como un bloque, que es lo que confiamos. "Hemos peleado mucho y no podemos dejarlo escapar".