Una nueva victoria sin brillo

En la tarde del pasado domingo se disputó la 37ª jornada del Campeonato Nacional de Liga de Tercera División, Grupo IX en el Campo de Municipal de Linarejos. Como era de esperar, la entrada ha sido pésima, de las peores que recuerdan los aficionados azulillos. Esto no es más que el reflejo de que la temporada ha sido un fracaso, el objetivo prometido no se ha cumplido y el equipo ha tenido muchos altibajos. La afición ya espera con ansias la próxima temporada.

En una tarde primaveral fría, los pocos aficionados azulillos que acudieron al vetusto Linarejos presenciaron un partido “descafeínado”, seguramente porque ambos equipos ya no se jugaban nada. Un partido marcado por las imprecisiones, y un gran desacierto de cara a gol, y que a pesar de ganar el partido, esas imprecisiones han podido costarle tres puntos a los azulillos. Hoy una vez más, el Linares Deportivo no ha demostrado su identidad, como lo ha hecho en otras ocasiones con equipos que, a priori, son más fuertes.

Al conjunto minero le ha costado entrar en el partido. Durante los primeros minutos han estado a merced de los malagueños. A pesar de que el CD Rincón dominaba y estaba bien plantado en el terreno de juego, fueron los azulillos quienes tuvieron las mejores ocasiones. La primera ocasión fue en el minuto 11, de Pablo Aguilera el cual hace un buen desborde y su tiro lo despeja el cancerbero malagueño a corner, Palomeque y Josema tuvieron las mas claras, pero sin fortuna.

Como un jarro de agua fría para el conjunto local, y ante la sorpresa de la afición azulilla, en el 41, llegaría el gol del Rincón por obra de Pepe Capitán, en una buena jugada colectiva. Sin tiempo para más, se llegó al descanso con victoria visitante por cero goles a uno.

Comenzó la segunda parte, y a diferencia de la primera, los azulillos salieron a por el partido, y aunque es cierto que no poseían el dominio, estaban mejor plantados sobre el terreno de juego, ejemplo de ello fue que en el minuto 50, el árbitro señaló penalti sobre Pekes, en una salida del portero en un mano a mano derribó al delantero azulillo. El penalti lo lanza Pablo Aguilera, el cual no lo falló e hizo el gol del empate. Continuaba el asedio azulillo, y en el 54 otra ocasión de Pekes, que hoy no tuvo su día, pero no fue hasta el minuto 81 cuando Pablo Aguilera quien dispara, el mismo recoge el rechace y bate al meta visitante subiendo su segundo gol al marcador y remontando de esta forma el partido.

A pesar de esto, el partido se volvió algo “loco”. Los malagueños tuvieron alguna ocasión de gol en los minutos finales, pero sin fortuna. El partido acabó con victoria azulilla. La tercera victoria consecutiva, que a pesar de no tener opciones para playoff, el Linares Deportivo, por historia, y afición, no debe dar ni un solo punto por perdido hasta el último partido.

Por último, los jugadores azulillos mostraron una camiseta de apoyo al jugador, y canterano azulillo, David Salido, “Chomfli”, lesionado y que se perderá lo que queda de temporada.