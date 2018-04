Quince puntos para el final de la fase regular

Google Plus

Empiezan a quedar pocas oportunidades para que cada equipo consiga su objetivo. Ya no hay tiempo para fallar porque tan solo un fallo te llevaría a no conseguir el objetivo fijado por lo cual pura emoción para lo que queda de temporada.

Martos C.D. - Atlético Malagueño

Partido en principio fácil para el Malagueño que con una distancia de cinco puntos sobre el Almería b y todavía teniendo el partido pendiente contra el Linares Deportivo que se jugara finalmente el 18 de abril cuenta con un colchón de seguridad que le permite poder fallar una vez y eso les da tranquilidad para afrontar el partido contra un Martos que es capaz tanto de lo mejor como de lo peor. El Martos no podrá contar con los defensas Pepe Almansa que vio la quinta amarilla la pasada jornada y Pepón que fue expulsado por doble amarilla en dicho partido y tampoco podrá contar con el centrocampista Montiel que también fue expulsado por doble amarilla la pasada jornada, tres bajas importantes para el conjunto marteño. El filial malagueño no podrá contar con el defensa Abqar por acumulación de tarjetas. En la ida ya ganó el Atlético Malagueño al Martos por 5 - 1 aunque en la casa del Martos el Malagueño solo ha sido capaz de ganarle en dos ocasiones, las demás se han saldado con empates o victorias para el equipo local.

Almería B - Antequera

Gran partido el que se disputará en el Estadio Municipal Juan Rojas entre el Almería B y el Antequera. El Almería B tras la derrota la pasada jornada ante el Palo ve como se distancia de la primera posición y solo le queda conservar la segunda ya que el Real Jaén se ha colocado tercero a cuatro puntos del filial almeriense y a seis de su rival el Antequera que buscará la victoria para afianzarse aun más en los puestos de playoff. Siempre han sido muy igualados los partidos entre estos dos equipos como ya se vio en la ida que empataron a dos pero hay un dato de que el Almería B lleva sin ganar al Antequera como local desde el dos de noviembre del 2003 que ganó por 2 - 0 las demás visitas del Antequera al feudo del Almería B se han saldado con victoria para el Antequera o empate por lo cual partido muy complicado para los dos equipos que se juegan muchísimo.

C.F. Motril - Guadix

Derbi granadino para afrontar la jornada 38 donde los dos conjuntos se juegan mucho. El Motril que se encuentra a tres puntos de los playoff buscará la victoria para poder seguir optando a entrar en los puestos de playoff de ascenso mientras que el Guadix se juega la permanencia que ahora mismo la tiene a dos puntos y no se puede permitir más fallos. El Motril no podrá contar con el defensa Juan Carlos y con el centrocampista Fran Bea por acumulación de tarjetas y en el Guadix no podrán contar con el defensa E. Gómez también por acumulación de tarjetas. En la ida el conjunto de Guadix ya le puso las cosas difíciles al Motril que tuvo que remontar un 2 - 1 en contra pero al final lo consiguió y terminaron 2 - 3 llevándose los tres puntos el conjunto motrileño. El único precedente fue el año pasado donde quedaron 0 - 0.

C.D. Huétor Tájar - Linares Deportivo

Último intento para el Huétor Tájar de intentar recortarle puntos a los equipos que están en puestos de playoff ya que se encuentra a cinco puntos del cuarto clasificado que es el Antequera. se la juega contra un Linares Deportivo que viene de una racha de tres victorias consecutivas y que buscará aprovecharse de un Huétor que viene de una racha de cinco derrotas consecutivas. El Huétor Tájar no podrá contar para este partido con el controcampista Fran H. por acumulación de tarjetas y con el defensa Esteban que fue expulsado por doble cartulina amarilla la pasada jornada. El Linares Deportivo no podrá contar con el segundo máximo goleador con ocho dianas Pablo Aguilera por acumulación de tarjetas. El Huétor nunca ha sido capaz de ganarle al Linares pero también es verdad que el Linares solo ha conseguido empatar en el Municipal Miguel Moranto por lo cual partido muy complicado para el Huétor Tájar que juega no quedarse fuera de la lucha por entrar en los puestos de playoff de ascenso.