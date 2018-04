Previa Lleida Esportiu-Valencia Mestalla: hora de asaltar los playoff

Google Plus

Tan sólo restan cinco jornadas para que finalice el campeonato liguero de la división de bronce y parece que la maquinaria tanto del Lleida como del filial valencianista empieza a estar desengrasada.

El conjunto catalán lleva hasta tres derrotas consecutivas mientras que el Valencia Mestalla no acaba de encontrar la regularidad que le ha caracterizado a lo largo de la temporada. Con las fuerzas diezmadas ambos equipos se ven las caras en el Camp d'Esports dispuestos a enderezar su dinámica y lograr asaltar unas plazas de play off que se encuentran ahora mismo a tan sólo 3 puntos. La cuarta posición de la tabla parece no tener un dueño claro y más de siete equipos estan dispuestos a dejarse la piel para lograr el último billete que les permita ganarse la licencia para soñar.

El entrenador del Lleida, ​Gerard Albadalejo, ha puntualizado que "nos hemos de preocupar de ganar el sábado. No creo que necesitamos ganar los cinco partidos que restan y tampoco creo que el Cornellà lo gane todo. Hemos de pensar en ganar el partido contra el Mestalla, ya que será un duelo que marcará el futuro tanto del Lleida como del Mestalla", ha asegurado un técnico que completa su quinta temporada dentro de la entidad ilerdense.

Por su parte, el técnico del filial valencianista, Miquel Grau, es consciente de que necesitan lograr sacar un resultado positivo de tierras catalanas si su equipo quiere seguir soñando en lograr la proeza del año pasado, dónde llego a jugar la final por ascender a la Liga 1|2|3.

Lucha encarnizada por la cuarta plaza

Nadie quiere quedarse sin premio en esta apasionante Grupo III y hasta nueve equipos siguen luchando por lograr amarrar una de las cuatro plazas que están en juego y que permiten disputar la liguilla de ascenso en mayo.

Mallorca, Villarreal B y Elche parecen presas imposibles de atrapar, y la cuarta y última plaza es la perita de oro que todos quieren en su poder. Hasta el momento el Cornellà ha sido dueño y señor de la cuarta posición, pero Badalona, Lleida, Valencia Mestalla, Ontinyent y hasta Hércules lucharán hasta el final para no dejarla escapar.

Los líderes de cada equipo

Jorge Félix: el ex delantero del Rayo Majadahonda está realizando una excelente campaña en Lleida con nueve goles a sus espaldas. Es la referencia de ataque del cuadro de Albadalejo y un rival temible para cualquier defensa.

Jordi Sánchez: Con la marcha de Mir al Wolverhampton Sánchez se ha erigido como el hombre gol del equipo. Ha marcado los mismos goles que Félix, por lo que este sábado nos depara un duelo de pistoleros en Lleida.

Posibles onces iniciales:

Lleida Esportiu: Rivas; Leto, Pumar, Andriu, Trilles; Albistegi, Moustapha, Molina, Valiente; Ortuño, Félix.

Valencia Mestalla: Rivero; Buñuel, Centelles, Álvaro; Morgado, Miki, Vilar, Villalba; Blanco, Navarro, Jordi Sánchez.