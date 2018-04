El Athletic mostró su versión más contundente en Villarreal

Google Plus

El aficionado que haya seguido al conjunto dirigido por Ziganda a lo largo de toda la temporada sabe el rendimiento del equipo rojiblanco. En la mayoría de partidos ha dado sensaciones negativas y no ha sido capaz de remediar la carestía de gol, este problema de remate parecía solucionado en el último partido frente al Villarreal. Las causas de este cambio son variadas.

El nuevo tridente de Ziganda

Es un hecho que el exentrenador de Osasuna ha estado buscando, durante toda la temporada, un esquema que se ajuste al juego que quiere desplegar en el campo. Parece que ha encontrado el ataque perfecto. Sorprende bastante que Aduriz, máximo goleador del equipo, no esté en este ataque ideal para el 'Kuko'.

La revelación de Córdoba ha sido una de las piezas fundamentales a lo largo de toda la campaña, a pesar de que perdiera cierto protagonismo en más que un tramo de la temporada. Al igual que Núñez, Córdoba ha sido capaz de adaptarse al juego a las primeras de cambio y contribuir a la victoria del equipo en la Cerámica con su primer gol con la casaca rojiblanca.

El capitán del Athletic, Markel Susaeta, ha sido uno de los hombres más regulares a lo largo de toda la temporada. Ha sido uno de los titulares indiscutibles, ya que ha disputado encuentros en banda derecha e izquierda, aunque haga mejores partidos en su banda natural, la derecha.

La metamorfosis de Williams

La 'pantera' ha vivido en la banda derecha del Athletic desde que subió de la cantera. Esta no era su posición natural, ya que siempre ha sido un delantero centro, y con buenas cifras goleadoras además. La posición de Williams nunca ha estado exenta de debate por los aficionados del conjunto vasco y los diferentes medios.

Ziganda ha decidido optar por darle diversas oportunidades en la punta del equipo a lo largo de toda la temporada, pero este no ha respondido con goles, siempre ha intentado intensificar su actividad por las bandas y dejar solo el centro. Aunque en el último partido -en el que fue uno de los mejores para los suyos-, ocupó la posición de 'falso 9' en la que Raúl García adelantaría un poco su posición y Williams la retrasaría. Esto ha parecido ser útil para el conjunto vizcaíno, y ha hecho sacrificar a Aduriz del XI titular.

¿Por qué se cae Aduriz del XI?

El entrenador del conjunto rojiblanco ha decidido suprimir a Aduriz de los últimos onces del Athletic. Siendo el máximo goleador del equipo, suena un poco ilógico que no juegue la mayoría de los partidos.

No es ninguna lesión, ya que si fuera así, el club lo habría comunicado públicamente. Da la sensación de que Ziganda quiere realizar ese 'cambio' en la delantera en este mismo momento, ya que Aduriz tiene 37 años y se calcula que no quede mucho fútbol en sus botas. Aunque no parecía así antes de caerse de las alineaciones titulares.

En definitiva, el entrenador navarro pretende dar esa transacción para que Williams coja la experiencia suficiente para ser el delantero centro titular del conjunto zurigorri.