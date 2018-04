Oblak mete en semifinales al Atleti

Google Plus

Por enésima vez, y seguro que no la última, hay que dedicar un capítulo especial a la actuación de Jan Oblak en un terreno de juego. El Atlético se presentaba en Lisboa como el favorito para ser el que pasase a las semifinales de la Europa League tras el 2-0 cosechado en el Metropolitano. Pero, en una semana desastrosa para los equipos españoles, el Atleti no quiso ser el único que no hiciera sufrir a los suyos.

Jugaron uno de los peores partidos que se le recuerdan en esta temporada, y se quedaron al borde de la prórroga tras el gol de Freddy Montero en el que pudo errar el guardameta colchonero. Lo cierto es que tras ese fallo, no quiso desperdiciar más, atajó todo lo que llegó y evitó que más balones acabaran en el fondo de su portería.

Exhibición de 90 minutos

Durante todo el encuentro se convirtió en un muro infranqueable para los futbolistas lisboetas, exceptuando el tanto de Montero. En ocasiones, tuvo que emplearse muy a fondo, algo que no es nuevo para él. En total recibió siete remates a portería y logró despejar seis. La primera de sus paradas salvadoras fue en el minuto 11, a remate de Coates. El meta, en una clase magistral de elasticidad, llegó a un balón que iba directo a la red. Acto seguido enviaba a córner un disparo envenenado de Bryan Ruiz. En la segunda parte continuó dando rienda suelta a su exhibición y que amargó la noche a los rivales.

Esta es la segunda muestra de que es el mejor portero del mundo en cuatro días tras el derbi del Bernabéu. No solo los aficionados creen que es una pieza importante, Koke lo dejó claro en zona mixta: "Si yo fuera el club le daría un cheque el blanco".

Una temporada de elogio

La temporada que está realizando no tiene palabras. En 44 partidos ha encajado 20 goles después de haberse enfrentado a los delanteros más peligrosos del continente y ya lleva 24 partidos sin recibir goles, está a ocho de igualar su mejor registro, logrado en la temporada 2015-16.