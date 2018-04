Koke: "Oblak es el mejor portero del mundo"

Google Plus

El Atlético de Madrid consiguió superar los cuartos de final de la Europa de League pese a sufrir más de lo esperado ante el Sporting de Lisboa en Portugal. El cuadro colchonero cayó por un gol a cero haciendo un mal partido, pero supo aguantar la ventaja de la ida. Koke Resurrección habló ante los medios tras acabar el encuentro para analizar el pase a semifinales.

Koke se mostró contento por lograr el pase a la siguiente ronda, a pesar de la mala actuación de los rojiblancos. “El rival ha hecho un grandísimo partido, sobre todo en el primer tiempo. Ellos también juegan. Estoy muy contento de pasar a semifinales”.

Jan Oblak fue el jugador más destacado del Atleti. El guardameta salvó a su equipo una vez más. “Jan nos tiene acostumbrados a grandísimos partidos. Está a un gran nivel en esta recta final de temporada, ojalá mantenga ese nivel. Si yo fuese el que mandara le daba un cheque en blanco. Es el mejor portero del mundo. Esperemos que siga así, pero con menos trabajo”.

Koke también hizo referencia al rival en cuartos, el Sporting de Lisboa. “Están en una situación complicada, es normal que quisieran hacer un gran partido. Nos esperábamos un Sporting así, que saliera fuerte. Esto es Europa League y hay grandes equipos".

El centrocampista rojiblanco declaró que no tuvieron miedo, aunque el partido tuviera peligro. “Miedo no, pero es cierto que cambiamos el chip en la segunda parte, estuvimos mejor y más tranquilos. Era el partido que esperábamos, muy complicado. No hemos estado finos con la pelota, hemos conseguido el objetivo a pesar de lo costoso”.

El descanso fue clave en el partido. El Sporting afrontaba la segunda mitad con la necesidad de meter un gol, al menos. El Atleti tenía 45 minutos por delante para tratar de mantener la ventaja. “Sabíamos que iba a ser así, iban al ataque con muchos hombres y era difícil jugar la pelota”.