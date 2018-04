Previa Cultural Leonesa-Tenerife: a por otra victoria consecutiva

Google Plus

El próximo sábado 14 de abril a las 20:00 de la tarde tendrá lugar un nuevo partido en el Reino de León, una nueva final para los leoneses, en el que la Cultural Leonesa se verá las caras con el CD Tenerife.

A la vista de todos está que es un duelo con diferentes objetivos: tras 34 jornadas disputadas, la Cultural Leonesa está en la decimonovena posición, mientras que el CD Tenerife ocupa la novena plaza. Una victoria de los visitantes les impulsaría directamente a los puestos de play-off, mientras que una victoria de los locales les sacaría de los puestos de descenso, quedándose fuera de la zona roja momentáneamente; superando en la tabla a UD Almería y a FC Barcelona B, a la espera de saber que hacen en sus respectivos partidos ante el Albacete y el FC Barcelona B respectivamente.

Antecedentes

La última vez que se enfrentaron, el 11 de noviembre de 2017 en el Heliodoro Rodríguez Gómez, los locales se llevaron los tres puntos gracias al acierto de Filip Malbasic, que anotó a los dos minutos, y de Samuele Longo que a los once minutos ponía a su equipo 2-0 arriba en el marcador. De aquellas, la Cultural Leonesa estaba fuera de los puestos de descenso, en la decimoquinta posición, mientras que el CD Tenerife presumía de estar séptimo a dos puntos del play-off de ascenso.

Desde el punto de vista histórico, los tinerfeños nunca han disputado un encuentro oficial en tierras leonesas, es más, el pasado partido del día 11 de noviembre, ¡fue la primera vez que ambos conjuntos se enfrentaron! El próximo sábado, veremos un partido igualado, en el que se enfrentaran dos conjuntos con objetivos distintos, pero con la misma ambición de conseguir los tres puntos.

En lo que respecta a cada equipo, la Cultural quiere volver a cosechar tres puntos después de conseguir la segunda victoria de la temporada fuera de casa. Por su parte, el CD Tenerife quiere conseguir la tercera victoria consecutiva y soñar más si cabe con el ascenso a LaLiga Santander.

Las bajas para Joseba Etxeberría

El entrenador del CD Tenerife, Joseba Etxeberría, no tendrá una fácil papeleta para escoger el once inicial con el que intentará llevarse los tres puntos a la isla. El técnico vasco, contará con hasta con hasta seis bajas entre lesiones y sanciones: Aitor Sanz es duda para el partido debido a una pequeña lesión en el gemelo. Samuel Camille también es duda para el encuentro por unos problemas en el pubis (evolución diaria). Los que parece que no podrán estar en el partido son Juan Villar, Samuele Longo y Carlos Abad, ya que una lesión muscular, una lesión en el hombro y un pequeño virus han tenido apartados de los terrenos de juego a los tres futbolistas.

Las bajas de Rubén de la Barrera

La sanción hace mella: ya pasan dos partidos desde que Rubén de la Barrera recibiera la sanción de cuatro partidos por su acción en el partido ante el Albacete. Abel Mourelo, su sustituto y segundo entrenador del equipo, fue el encargado de dirigir al equipo, pero, en el partido ante el FC Barcelona B, el técnico de la Cultural Leonesa fue expulsado y tendrá que cumplir un partido de sanción. Todo apunta a que Xabel Secades,el preparador físico del club, dirigirá a los leoneses ante el CD Tenerife.

Antonio Martínez, centrocampista y primer capitán de la Cultural Leonesa, también fue expulsado en el anterior partido ante el FC Barcelona B, dos amarillas en la primera parte le costaron la expulsión al madrileño. Todo parece apuntar a que también cumplirá un partido de sanción, y estará listo para el partido en el Estadio Nuevo Los Cármenes ante el Granada.

Posibles alineaciones: