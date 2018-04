Previa Girona FC - Real Betis: el último tren a Nyon

Google Plus

El intachable estreno del conjunto de Machín ha despertado la admiración de buena parte de España. No cada temporada un debutante con un presupuesto como el del club catalán se cuela de lleno en la lucha por Europa.

Durante algunas jornadas el Girona estuvo en posiciones de acceso al viejo continente, cosa que hizo soñar a sus aficionados. Sin embargo, una mala racha en los últimos partidos ha provocado la pérdida de las plazas privilegiadas. Si los de Machín quieren estar en Nyon el próximo verano, no les queda otra que vencer al Betis este viernes. En Montilivi espera el último tren.

Dinámicas opuestas

El cuadro verdiblanco llega con una muy buena dinámica de resultados. Nada menos que cuatro victorias consecutivas hacen pensar que los de Setién, quintos en la clasificación, tienen a tiro su regreso a la Europa League. De no ser por la campaña del Girona, el Betis hubiera sido sin duda el equipo revelación.

A cinco puntos del Girona, los verdiblancos quieren seguir su senda triunfal y dejar al cuadro catalán herido de muerte en la que parece ser la única lucha que queda por cerrarse esta temporada, la lucha por Europa.

El Girona, por su parte, tiene que revertir una racha de tres partidos sin ganar, además de recuperarse del 5-0 que le endosó la Real Sociedad en Anoeta. No le queda otra al conjunto catalán. Una victoria le auparía en la clasificación y provocaría que Europa estuviese más cerca que nunca, pero una derrota podría significar un adiós.

Sin embargo, dentro de la mala dinámica, cabe destacar que el Girona lleva siete partidos seguidos sin perder en Montilivi. Racha que muy pocos han logrado imitar esta temporada. El conjunto catalán no pierde en casa desde el tres de diciembre, cuando el Alavés remontó dos goles en contra para terminar llevándose el partido con un resultado de 2-3. Así que no todo son cruces en la dinámica gerundense.

Jornada clave

Este fin de semana es muy importante para el devenir de la lucha por la Europa League. Los aficionados del Girona estarán pendientes de lo que pase en sábado en el Pizjuán, dónde el Sevilla recibe al Villarreal. Este partido es otro duelo directo cuyo resultado puede modificar mucho la clasificación.

El partido en feudo hispalense puede resultar muy fructífero para el Girona. Aunque no lo juegue, los de Machín podrían ganar una posición gracias a él, dada lo apretada que está la clasificación. Si el Girona logra la victoria, gane quien gane en el Pizjuán, los de Machín volverían a la séptima plaza, solo un empate en Sevilla lo evitaría.

Otro partido que puede condicionar la lucha por Europa es la visita del Celta al campo del Leganés. Los de Unzué se la juegan en Butarque después de endosarle un 4-0 al Sevilla y reengancharse así a la lucha por el viejo continente.

Los celestes pretenden aprovechar que los de arriba juegan entre ellos para dar un salto en la clasificación y meterse en unas posiciones que en algunos tramos de la temporada parecían inalcanzables para los gallegos.

Precedentes

En la primera vuelta en el Villamarín el partido estuvo loco. Sobre todo el tramo final. Guardado niveló el partido con un golazo de falta cuando restaban cinco minutos. Portu volvió a adelantar a los visitantes en el minuto 93, pero Tello, dos minutos más tarde, evitó que los tres puntos volaran lejos de Heliópolis. Fueron diez minutos de auténtica locura para terminar repartiéndose los puntos.

Ambos equipos se habían encontrado ya en segunda división, con unos precedentes muy negativos para el conjunto catalán. En Montilivi, el Girona sucumbió en las tres últimas visitas verdiblancas: 2014, 2009 y 2010. Hay que remontarse a 1941 para encontrar la primera (y única) victoria del Girona en Montilivi contra el Betis. También en segunda, los catalanes se impusieron por 1-0 en el primer partido entre ambos equipos.

Convocatorias

La convocatoria de Machín no ha salido a la luz, como es habitual cuando el cuadro catalán juega en Montilivi. El técnico soriano no podrá contar con los lesionados Carles Planes y Michael Olunga, ni tampoco con el enfermo Douglas Luiz. Sin embargo, no son bajas sensibles para el Girona ya que apenas han tenido minutos durante el año.

El Real Betis, por su parte, sí ha publicado la convocatoria de Quique Setién: Dani Giménez, Pedro, Barragán, Rafa Navarro, Mandi, Bartra, Durmisi, Junior, Javi García, Fabián, Guardado, Camarasa, Tello, Joaquín, Boudebouz, Campbell, Loren, Sanabria, Sergio León y Rubén Castro.

