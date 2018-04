Garitano: "Nos estamos dejando llevar"

Google Plus

Asier Garitano atendió a los medios de comunicación en la rueda de prensa previa al encuentro ante el Celta de Vigo en Butarque. El entrenador pepinero aseguró que se están "dejando llevar" debido a que no divisan el peligro.

"Estamos en un tramo fundamental para nosotros, una semana de tres partidos en la que nos jugamos muchísimo. Vamos a ver cómo acaba pero la importancia de cada uno de los partidos es muy grande porque jugamos contra dos rivales que tienen el objetivo claro de jugar en Europa y otro el de salvar la categoría", reconoció el técnico.

"Lo siguiente sería poder pelear por Europa"

"Cuando ves lejos los objetivos no suele ser sencillo. Cuando ves que estás a trece puntos de la salvación parece que está hecho y no es tan sencillo. Lo siguiente sería poder pelear por Europa pero estamos en un sitio que no es sencillo", añadió.

Iago Aspas se encuentra en un momento excepcional y su equipo continua en línea ascendente, en parte, a su efectividad de cara a puerta: "Viene de hacer tres goles el último partido. Tiene el Mundial ahí individualmente y colectivamente la posibilidad de que el Celta pueda jugar en Europa el año que viene".

Advirtió también de la dificultad ante la que se enfrentan en los próximos partidos: "Todavía hay que cerrar la temporada y vamos a una semana muy importante con tres partidos en seis días, contra dos rivales que se juegan en Europa y otro que marca la posición de descenso. Estamos en un tramo fundamental", fueron las palabras.

Para finalizar, como ya es habitual, ha nombrado los jugadores que se ausentarán a la cita por motivos físicos: "Nordin no ha entrenado ningún día. Es baja para mañana y esperamos recuperarlo para los próximos partidos. También son bajas Beauvue, Mantovani, Serantes, Gabriel y Szymanowski", concluyó.