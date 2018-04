Cristiano Ronaldo, el mejor del Madrid ante la Juventus

Google Plus

El Real Madrid se ha clasificado para disputar las semifinales de la UEFA Champions League tras vencer en el global a la Juventus por un total de 4-3. Lo que parecía una eliminatoria sentenciada tras el partido de ida disputado en Turín, donde los blancos consiguieron llevarse la victoria por un total de 0-3, en la noche del pasado miércoles no fue para nada similar al anterior partido y el conjunto italiano puso entre las cuerdas a los pupilos de Zidane al igualar el global de la eliminatoria.

En la ida Cristiano asombró al mundo con una increíble actuación en el Juventus Stadium con un golazo de chilena incluido. Pero en la vuelta no corrió la misma suerte, probaba y probaba pero no le salía, fue uno de los jugadores que más intento ampliar la ventaja en la eliminatoria pero no obtuvo recompensa.

En la encuesta realizada por VAVEL a través de la red social Twitter y con un recuento final de 319 votos, Cristiano Ronaldo ha sido el mejor jugador con un 75% de los votos. Su impetú a la hora de querer anotar, el ser uno de los jugadores blancos más enchufados en el partido y el gol desde el punto de penalti, con un disparo potente a la escuadra izquierda de Buffon, ha llevado a la gente a votar por el jugador luso en dicha encuesta.

En segundo lugar se encuentra Lucas Vázquez con un 9% de los votos. Fue el jugador que sacó el penalti favorable al Real Madrid y desde que entró en el terreno de juego fue una flecha por las bandas. Con 8% se sitúan Marco Asensio y Marcelo, el jugador mallorquín entró junto al internacional Lucas Vázquez al inicio del segundo tiempo y fue también uno de los jugadores que más peligro causó. El lateral brasileño se mantuvo bien en defensa y era un quebradero de cabeza para los defensas cuando decidía subir a centrar.

Otro jugador que los lectores han reclamado en la encuesta ha sido Dani Carvajal, que cuajó una gran defensa por la banda y solo se vio superado en los goles de Mandzukic al ser este último más alto que el español.