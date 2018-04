Mossa: "Nosotros es obvio que siempre preferimos jugar en el Tartiere"

Google Plus

El defensa del Real Oviedo, Mossa, ha comparecido en la mañana del viernes en sala de prensa, tras el entrenamiento del equipo en las instalaciones de El Requexón.

El pasado domingo en Lugo, el defensa catalán empezó en el banquillo debido al cambio de sistema propuesto por Anquela, ante esta situación comentaba, "Estoy tranquilo, el míster sabe que puede contar conmigo, y él decide. Todo lo que hace es porque cree que en ese momento es lo mejor. Es distinto si estás en el carril porque tienes que aportar mucho más a nivel ofensivo, y de lateral se te exige que seas más equilibrado. Defender más que de carrilero, y aportar cuando se puede en ataque."

Ahora espera con ganas el partido ante su exequipo, el Nàstic de Tarragona, en una semana que el equipo afronta de otra manera tras lograr una victoria. "Estamos contentos, porque ante todo era necesario ganar, y lo conseguimos. Era una victoria muy importante, en un partido no decisivo, pero sí que iba a marcar lo que nos viene ahora. A todos los equipos les cuesta, no veníamos haciendo malos partidos fuera de casa, y ahora todos los puntos son vitales, sean fuera o en casa. Además de la confianza que nos da para este domingo."

Ante los dos próximos partidos que el conjunto carbayón disputará como local en el Carlos Tartiere, Mossa advertía que "A veces tiendes a pensar que, porque sea en casa, va a ser más fácil y para nada. La mejor manera de afrontarlo es pensando que este partido es el último, que no hay más. Nosotros es obvio que siempre preferimos jugar en en el Tartiere."

Ya con la mirada puesta en el Nàstic, que acumula dos victorias consecutivas, el valenciano comentaba que "lLs da tranquilidad, pero nunca se sabe. A veces dan confianza y vienen en mejor momento, a veces tiendes a relajarte... no se puede saber. A estas alturas de la competición ya no vale nada de eso." Además, Mossa explicaba que "Casi todos los partidos se deciden en detalles, y puede que fuera les estuvieran cayendo a favor y en casa no. Ahora parece que lo están equilibrando un poco."

El "clásico" partidillo contra el Vetusta de los jueves:

Ya es una prueba clásica para los aficionados azules el partidillo que disputa el primer equipo contra un equipo formado por jugadores del Vetusta y el División de Honor azul. En el equipo de Anquela se han podido ver, en dos tiempos diferentes, tantos onces con muchos cambios y rotaciones. Todos han disputado minutos, menos los tocados y lesionados.