Sergio González: "Quiero un equipo juntito, compacto y equilibrado"

Sergio González compareció este viernes en la sala de prensa de Zorrilla con una buena sensación captada y mucho optimismo en estas cuatro sesiones de entrenamiento: “Estoy muy contento con la acogida, me he encontrado a unos jugadores muy receptivos”.

El catalán explicó que quiere conseguir un equipo “con identidad propia”: “Me gustaría que fuésemos un conjunto equilibrado en el que defiendan todos y ataquen los máximos posibles. Es importante que seamos compactos, que seamos fuertes en las disputas”.

Sergio González destacó las fortalezas del Sporting, un equipo enrachado que ahora mismo lidera la clasificación, y no quiso dar pistas a Rubén Baraja y al Sporting: “Desde aquí hago un llamamiento a la afición para que nos eche el capote que siempre necesita todo jugador. Seguro que el domingo vemos un gran partido”.

Sobre el esquema para el partido afirmó: " El sistema va a depender de las sensaciones que tengamos y jugar con dos delanteros es una variante. Me he llevado muchas más cosas positivas que negativas".

Sobre las anteriores tácticas de Luis César y las suyas para defender el balón parado dijo: "En los balones parados me gusta no estar tan atrás, para no dejar tantas opciones de rechace al rival, prefiero una línea más adelantada", el equipo ha estado sólido en el balón parado defendiendo atrás, pero nosotros queremos imponer nuestro estilo".

Sergio no desveló dudas sobre su disposición táctica en el mediocampo: "Poner dos mediocentros defensivos o uno más creativo y otro defensivo va a depender de lo que veamos en la semana y del tipo de partido que sea. Lo que estamos haciendo ahora es captar información para decidir".

"Jugar con tres centrales es otra alternativa muy importante, y va a depender de como evolucione el partido. No he hecho ninguna cuenta para el playoff, quiero ir partido a partido, hay que sacar los máximos puntos posibles en los ocho partidos que quedan".