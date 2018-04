Jorge Vilda: "Va a ser el mejor Mundial que se haya hecho"

Las últimas rivales a las que se han enfrentado las dirigidas por Vilda han sido Finlandia, donde España ganó 0-2, y Austria, que encajó un gol decisivo. Sobre el estado de forma en estos partidos, el técnico español ha dicho que “la solidez que está cogiendo el equipo es evidente y esa consistencia la estamos viendo en cada partido”. Además, Jorge Vilda ha visto una clara evolución a lo largo de su etapa como técnico de la selección, ya que “ahora tenemos esa confianza de ver que lo que hacemos tiene resultados. Encadenamos una racha de buenos resultados, mantenemos la portería a cero y el nivel de juego es cada vez más alta. Es un buen momento, aunque lo mejor está por llegar”.

Un exceso de confianza podría salir muy caro, ya que cualquier fallo puede mandar a Las Soñadoras a casa pronto en el futuro Mundial de Francia, por ello, Vilda piensa que no deben ir con ninguna exigencia. “Tenemos ilusión por estar allí, nos consta que va a ser el mejor Mundial que se haya hecho hasta la fecha. Las jugadoras están realmente fuertes en cada entrenamiento y piensan en todo momento en la selección. Yo siempre les digo que siempre le dediquen un minuto antes de acostarse y sé que lo hacen. La comunicación con ellas es permanente”, dijo el técnico de la Selección Española femenina.

La Selección Española enfrentándose a Finlandia (zimbio.com)

El cuerpo técnico siempre está atento a lo que hagan sus rivales, incluso aquellos que no son europeos y están jugando sus respectivos campeonatos. No obstante, Vilda aseguró contundentemente que “estamos más centrados en la fase de clasificación y el trabajo con el equipo”. En pleno siglo XXI, la tecnología tiene un papel importante en la vida de las personas y en el fútbol no iba a ser menos. Vilda explicó que “los entrenamientos son más específicos y la tecnología nos ayuda a mostrar con imágenes cada situación por lo que las jugadoras salen al campo sabiendo claramente lo que queremos que hagan”. ¿Renovarse o morir? Para ser totalmente competitivos, los esquemas de Vilda no deben ser estáticos, por ello, “cada día buscamos evolucionar y trabajamos diferentes salidas de balón porque los rivales nos tienen cada vez más estudiados”.

La Liga Iberdrola ¿la mejor y más competitiva liga?

Una Liga con los equipos con un alto nivel de competitividad obtendrán jugadoras de una calidad aún mejor, por lo que las jugadoras que aportan a la selección son de talla mundial. En cambio, a pesar de que España cuenta con unos equipos muy selectos, Vilda piensa que la Liga Iberdrola se queda un tanto atrás, ya que “en Francia hay tres equipos muy fuertes pero el resto baja bastante; en Alemania todos los equipos son muy competitivos; y en Inglaterra están invirtiendo mucho dinero y recursos y pronto convertirán su campeonato en una de las mejores Ligas del Mundo”, aclaró el técnico español, no obstante, “no seremos nosotros quienes nos pongamos límites”, añadió.

La empresa Iberdrola es la patrocinadora oficial tanto de la Liga española como de la selección nacional. Vilda ha reconocido la importancia de este patrocinio, ya que “gracias a Iberdrola hay visibilidad del fútbol femenino, han logrado marcar un antes y un después. La gente ve en una camiseta el nombre de Iberdrola, pero lo que hay detrás es muchísima gente trabajando por el bien del fútbol femenino”, contó Vilda.

Por último, el sueño de Vilda siempre ha sido llegar a los Juegos Olímpicos, no obstante, Vilda aclaró que “es el sueño de todos y desde siempre porque es a lo que puede aspirar cualquier deportista” y finalizó diciendo que lucharán con todo por cumplir ese sueño.