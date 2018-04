Real Madrid CF: una plantilla al alcance de muy pocos clubes

En la actualidad, hablar del Real Madrid es sinónimo de equipo con infinidad de recursos y con una gran capacidad gracias a la plantilla de jugadores con la que cuenta, con una mezcla de experiencia y juventud; además si para poder establecer las estrategias de juego con la disposición táctica oportuna cuentas con un entrenador llamado Zinedine Zidane, tan respetado como admirado tanto en su época de jugador como de entrenador en la actualidad, resulta que la suma de todos estos componentes hace que nos encontremos ante un equipo temible y respetado por todos los equipos a nivel mundial.

Jugadores con poca participación

El equipo blanco es de los pocos equipos que se puede permitir el lujo de contar con buenos jugadores fichados recientemente que hasta ahora han tenido poca participación en esta temporada respecto a los minutos jugados en Liga. Como ejemplos tenemos a Dani Ceballos, gran jugador que destacó de forma notable la pasada temporada en el Real Betis Balompié, pero que apenas ha disputado 213 minutos. Marcos Llorente (447 minutos), Theo Hernández (691 minutos) o Mateo Kovacic (723 minutos). Así mismo, existen otros jugadores que aún contando con más minutos no juegan todo lo que desearían, teniendo como ejemplos destacados Lucas Vázquez (1.329 minutos), Gareth Bale (1.440 minutos) o el propio Marco Asensio (1.515 minutos).

Sin embargo, la filosofía del entrenador francés siempre ha sido la misma: todos sus jugadores son válidos, debe repartir minutos para todos ya que la exigencia de diversas competiciones a lo largo de la temporada hace que exista una lógica rotación que haga que el equipo, en cada partido, sea lo más competitivo posible. Esto implica que los jugadores, al tener minutos repartidos, no estén tan sobrecargados y así pueden llegar a final de temporada en un estado físico óptimo para afrontar los partidos decisivos. La clave, como se demostró la pasada temporada, es el buen ambiente y la implicación de todo jugador en el equipo juegue muchos o pocos minutos. Esto genera una gran fortaleza a nivel psicológico que ayuda a superar cualquier adversidad que se les presente.

Cristiano Ronaldo

Hablar del R.Madrid lleva implícito nombrar a un jugador decisivo e incomparable como es Cristiano Ronaldo. Fue fichado por el R.Madrid en junio del 2009, de la mano de Florentino Pérez, en su afán de contar en el equipo blanco con los mejores jugadores a nivel mundial. El coste del traspaso parecía una locura (95 millones de euros aprox), inalcanzable para muchos equipos, casi imposible de amortizar. No obstante, el preludio de lo que iba a ser este jugador para el Real Madrid fue la presentación del jugador en el Santiago Bernabéu ante 90.000 personas, cifras nunca vistas hasta ese momento en el coliseo blanco. Las primera declaraciones del jugador en su presentación fue "Estoy muy feliz de estar aquí. Para mí he cumplido mi sueño de niño, que era jugar en el Madrid. No esperaba que el estadio estuviera lleno sólo para verme, es impresionante". El jugador ha demostrado que era su sueño....su afán de protagonismo, de superación y de constancia y trabajo diario, unido a su reto de ser el mejor jugador, ha hecho que tenga unos números prácticamente insuperables a día de hoy. Es actualmente el máximo goleador histórico del club, y a día de hoy lleva estos registros acumulados en todas las competiciones jugados: 432 partidos, 447 goles y 120 asistencias. En esta temporada liguera lleva 24 partidos disputados, 23 goles y 5 asistencias. No hace falta decir absolutamente acerca de si su coste de traspaso ha sido amortizado...

La clave, además, en estas últimas dos temporadas ha sido como se ha dosificado el jugador portugués para afrontar la parte final de la temporada. Hasta ahora, el jugador había tenido una actitud insaciable, queriendo jugar todos los partidos posibles para poder lograr tanto logros personales como a nivel de club. No obstante, el jugador es consciente de la edad que actualmente tiene y de que el esfuerzo físico pasa factura. Ha sido clave la intermediación de su propio entrenador para hacer entender al jugador que dosificarse a la hora de jugar partidos es garantía de éxito, todo ello unido a un cambio de forma de juego donde no se sacrifique tanto físicamente. Con ello, el jugador llega mejor a final de temporada y unido a que juega en una posición adelantada que no le exija tanto físicamente hace que siga siendo ese jugador determinante para que el equipo pueda lograr sus objetivos.

Champions League

El club merengue ha logrado tres Champions League en las últimos cuatro disputadas (primer equipo europeo en lograr dos campeonatos de forma consecutivas en el actual formato), y actualmente se encuentra clasificado para las semifinales que la jugará ante el Bayern de Múnich. Lleva ocho temporadas consecutivas disputando las semifinales de máximo torneo europeo, primer equipo de la competición que logra estos registros. No en vano, la clasificación para semifinales ha sido agónico, gracias a un penalti señalado por el árbitro en el tiempo de descuento que ha generado mucha polémica y transformado en gol, como no, por Cristiano Ronaldo.

En Europa, hablar del Real Madrid es hablar del mejor equipo en la actualidad, los números lo confirman.

Competición Liguera

Si bien el Real Madrid tiene un gran equipo y está realizando en estos últimos años una competición europea a máximo nivel y con excelente resultados, esta temporada el vigente campeón de liga ha decepcionado en la competición doméstica. Desde principio de temporada, el equipo blanco empezó a perder puntos inesperados: empató ante el Valencia,Levante y derrota ante el R.Betis en casa de forma consecutiva; derrota ante el Girona y empate ante el At.Madrid y Ath. Bilbao fuera de casa, todo ello en las primeras catorce jornadas liguera. Se trata de seis tropiezos que, unido a que el actual líder de la liga todavía no ha perdido en la competición, hacen que desde muy pronto los blancos sean descartados para conseguir la Liga, con ello solo les queda hacer rotaciones de jugadores en los partidos dado que tras la eliminación en Copa del Rey tan solo les quede la competición europea como opción a conseguir un título.

La pasada jornada, en el derbi madrileño celebrado en el Bernabéu, el equipo blanco cosechó un empate que hace que ocupe en la actualidad la cuarta posición liguera tras adelantarle el Valencia CF gracias a la victoria de éste sobre el Espanyol en Mestalla, aunque no peligra la participación en la máxima competición europea la próxima temporada dado la distancia de puntos que tiene sobre el quinto clasificado.