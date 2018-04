Rulli y Odriozola no viajan a Las Palmas

Google Plus

Rulli y Odriozola no llegan a tiempo y serán baja para Las Palmas. Imanol Alguacil ha ofrecido la lista de convocados este mediodía después del entrenamiento matinal en Zubieta. Esta tarde la expedición realista viajará a Gran Canaria para alojarse en el hotel un día antes del partido. El portero argentino se había entrenado junto al resto de sus compañeros esta semana, pero el técnico oriotarra ha decidido no convocarle para evitar riesgos y darle descanso en San Sebastián, para recuperarse de su esguince de rodilla producido en el partido de vuelta contra el Salzburgo.

Otra de las bajas significativas en el duelo frente al equipo de Paco Jémez es Álvaro Odriozola. El lateral donostiarra ha entrenado en solitario y no ha salido al césped del José Luis Orbegozo ejercitándose en las instalaciones interiores de Zubieta. Desde Ipurúa no ha podido entrar al grupo y será baja un partido más al no haber sido convocado tampoco la pasada jornada frente al Girona. Aritz Elustondo será su sustituto en el lateral derecho, que tras el encuentro completo que realizó en Anoeta contra los gerundeses es una de las apuestas personales de Alguacil para esa demarcación. Los realistas llegan a las Islas Canarias en busca de la segunda victoria consecutiva para certificar su mejoría en La Liga, y subir posiciones en la clasificación.

Convocatoria de 18 jugadores

Imanol Alguaci ha ofrecido una lista que la forman estos 18 futbolistas: Toño, Zubiaurre, Aritz, Navas, Llorente, Moreno, De la Bella, Kevin, Pardo, Zubeldia, Illarra, Zurutuza, Canales, Januzaj, Juanmi, Agirretxe, Willian José y Oyarzabal. Junto a Rulli y Odriozola, Carlos Martínez, Prieto, Guridi y Moyá son baja por lesión y Jon Bautista se queda en San Sebastiá por decisión técnica. Las únicas novedades son la convocatoria del meta del Sanse Zubiaurre por la lesión Moyá, y la vuelta de Illarramendi en lugar de Gorosabel.